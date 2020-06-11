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約束可損活動力失生存意志 社署列「最後方法」

【明報專訊】安老院安排院友穿約束物，主要希望防止他們傷害自己或他人、跌倒或移除身上的醫療器材。有議員關注很多院舍因人手不足、場地狹窄而選擇妥協，輕易選擇用約束衣，尤對不必要約束的長者帶來身心傷害，有個案因長期被綁而活動能力嚴重下降。社署《安老院實務守則》提到院舍應盡量避免約束，形容屬「最後的處理方法」。

張超雄嘆院舍或因人少輕易施約束

除約束衣，目前還有俗稱「波板糖」的約束手套、約束腰套等約束物。守則列明院舍安排院友用約束物前必須獲註冊醫生、住客及其家人書面同意，至少每6個月或因應院友轉變，重新評估做法。守則提到，院舍應盡量減少約束時間，不應視為慣常做法，絕不應作為懲罰、代替照顧院友或方便員工的方法。

立法會議員張超雄說，約束物可對長者造成身心傷害，例如手腳紅腫、疼痛，曾有長者因長期被綁，手指未能伸縮，手腳肌肉或活動能力嚴重下降，有些更失去生存意志，而在不必要情况下使用影響更大。他慨嘆本港院舍很多時因為人手不足、場地狹窄而選擇妥協，輕易用約束物，長遠應改革照顧文化，也要增加人手編制。

安老事務委員會主席林正財認為，醫生未評估院友情况便簽署約束衣文件，並不恰當，制度原意是透過醫生的獨立意見作第二重把關，非為了增加約束，而是希望減少不必要約束，冀社署加強抽查相關文件。

至於有醫生未評估下簽署職員健康表格，張超雄認為職員若有健康問題，例如傳染病，或體能不足致影響扶抱等工作，最終會影響照顧院友的質素。

業界：未必即時找到醫生簽表

經營私營安老院的香港安老服務協會執委李輝指出，以往業界會聘請私家醫生到診，包括簽署約束衣文件，至2018年起，社署設院舍外展醫生到診服務，就由相關醫生負責。她強調須獲醫生、院友或其家人同意，才可用約束物，但她舉例有長者入醫院後情况轉差，返院舍後需約束，但有時未必即時找到醫生簽同意書，如不即時約束，院友也有受傷害風險，是業界面對的難題。

相關字詞﹕社署 約束衣 安老院

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