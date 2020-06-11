簽空表准安老院施約束 6醫裁失當 最重判除名一月 議員批太輕促警查假文書

涉案醫生為陳業宏、何廣志、劉海彬、羅肇衡、麥德華及曾廣文，分別被社署指控於2016年，在未有恰當評估下，於安老院簽署使用約束物品表格、院友健康評估表及職員的健康評估表，以及未確保這些表格的資料得以填妥，共涉及9間安老院。其中何廣志牽涉正作死因聆訊的牛頭角劍橋護老院友疑遭紗布塞肛案件（見另稿）。何周一在死因研訊供稱在約束物表格建議事主使用手套及安全帶等，簽署表格前已有死者胞弟簽名，惟對方否認。

有醫生另簽院友職員無名健康表

昨日聆訊展示了多份表格作為證物，部分表格上病人或職員資料及健康狀况資料不全，甚至完全空白，但有上述醫生的印章及簽名。其中陳業宏在健康評估表涉及院友及職員有否相關病歷一欄中，在表格沒有任何當事人名字下，仍將全部選項「不」劃上剔號，以及簽署。麥德華被揭簽署8份問題表格，涉及4間院舍（見表）。

6人全被裁定專業失當，曾廣文被罰除名1個月，陳業宏及麥德華被罰從醫生名冊除名1個月及緩刑6個月，其餘3人被發警告信。

醫生稱每周到院僅兩次 故預簽

研訊小組主席蔡堅宣讀判辭稱，沒有恰當評估就簽署表格會令表格被濫用，令院友的健康及安全承受風險。他在聆訊後表示，這是首次有該性質的案件交到醫委會聆訊，認為院舍醫生預簽文件常見，「否則不會一次找到6個醫生」。他說有醫生求情時稱，因一星期只可到院舍一兩次，故預先簽好文件，盼社署處理資源不足問題，令醫生可每日到訪院舍。

「一次找到6個」 醫委會料普遍

立法會議員張超雄表示收過類似投訴，料情况普遍，批涉事醫生「很不負責任」，尤其長者在沒必要下穿約束衣，會嚴重傷害其身心，甚至失去生存意志（另見稿）。他質疑懲罰太輕，不足反映嚴重性，又認為事件涉虛假文書，促請社署及警方嚴肅跟進。

社署未回應院舍需否負責

社署回覆稱，該署安老院牌照事務處督察巡查涉事院舍時發現醫生做法不當，轉介衛生署跟進，已提醒院舍如為住客使用約束物，須遵照《實務守則》，但沒回應涉事院舍負責人需否負任何責任。據該署數字，2015/16年度起至去年底，牌照處共巡查26,259次安老院，有1193宗因違規被警告個案及93宗因違規被定罪個案。

本報昨致電涉事院舍查詢，其中德福安老院主管樂先生稱醫生每周到院舍兩次，一定會檢查長者情况才簽署約束衣文件；廣安護老之家院長羅小姐說對聆訊提及的情况不知情，但現時「一定不會有醫生提前簽表格」。

據社署公開紀錄，該署過去一年曾警告廣安護老之家兩次，均涉及保障住客尊嚴及私隱的問題，另去年曾警告涉事的愛群理療護理院，指示其須遵照正確程序處理藥物。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676