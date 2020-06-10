【Emily】大談與間諜交手 葉劉：英前副總領事係MI6

【明報專訊】中央決定立「港區國安法」，並按需要喺香港設國安機構，唔少建制派都提到，其實英、美等地都有情報機構。新民黨主席葉劉淑儀同黨友李梓敬拍片，曾任保安局長嘅葉太大談同間諜交手嘅經驗。美國中情局前員工斯諾登曾爆料話香港係「間諜之都」，葉太介紹，英國嘅「MI5」同「MI6」分別做國內同海外情報工作，佢做保安局長時，MI6嘅香港主管，就喺英國駐港總領事館「掛牌」做副總領事，葉太話知道其實該人就係MI6嘅人。
李梓敬問係咪即係有間諜隱瞞身分來港擔任領事，葉太話全世界都有，「久唔久見到互逐外交人員，就係佢工作同佢嘅外交身分不符，外交語言：即係我搵到你做緊間諜喇」，佢哋嘅做法係申報一部分，其餘唔申報。
話泛民無資格做間諜
MI5地方主管請睇歌劇
至於間諜係咩造型㗎？葉太話唔係好似睇戲咁嘅「占士邦式人物」，因為太易辨認，好多情報組織除咗正式人員，亦會請好多「informant」，即係報料者，呢啲人可能係國際學校教師、傳教士、記者、商界都有，有情報機關會招募自己喺香港嘅國民，知道佢交遊廣闊、認識好多重要人物，搵對方幫手套料。不過，呢啲人要有專業訓練，葉太話泛民政界無咁嘅資格同訓練。葉太話，自己去過MI5同MI6嘅英國總部訪問，仲話MI5亞洲科主管當時請佢睇歌劇𠻹。