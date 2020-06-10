【Emily】大談與間諜交手 葉劉：英前副總領事係MI6

李梓敬問係咪即係有間諜隱瞞身分來港擔任領事，葉太話全世界都有，「久唔久見到互逐外交人員，就係佢工作同佢嘅外交身分不符，外交語言：即係我搵到你做緊間諜喇」，佢哋嘅做法係申報一部分，其餘唔申報。

話泛民無資格做間諜

MI5地方主管請睇歌劇

至於間諜係咩造型㗎？葉太話唔係好似睇戲咁嘅「占士邦式人物」，因為太易辨認，好多情報組織除咗正式人員，亦會請好多「informant」，即係報料者，呢啲人可能係國際學校教師、傳教士、記者、商界都有，有情報機關會招募自己喺香港嘅國民，知道佢交遊廣闊、認識好多重要人物，搵對方幫手套料。不過，呢啲人要有專業訓練，葉太話泛民政界無咁嘅資格同訓練。葉太話，自己去過MI5同MI6嘅英國總部訪問，仲話MI5亞洲科主管當時請佢睇歌劇𠻹。