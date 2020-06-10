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粵港澳互認健康碼協議 最快周內公布

【明報專訊】政府自2月起逐步關閉口岸及推出強制檢疫等，港府將推港版「健康碼」，以恢復粵港澳三地人流。據了解，三地政府接近達成協議，最快可於本周內公布詳情。消息指目前傾向設豁免檢疫限額，港府爭取首階段有至少數以千計名額，但有消息稱現有數萬人有意申請豁免，相信起初配額會供不應求。

本報從兩個消息渠道獲悉，健康碼電子平台及測試結果上載安排已準備就緒，港府與廣東省及澳門政府商討將近達成協議，如三地達協議，疫情又持續穩定，最快本周內公布。

豁免檢疫料設限額 不包中港家庭旅客

消息人士表示，港府正與廣東及澳門商討健康碼配額，料先涵蓋部分已申請抵港豁免檢疫的人，包括於內地設廠的港商及中港貨車司機等，暫不涵蓋中港家庭及旅客。

目前港府豁免27類人抵港後檢疫14天，消息指使用健康碼配額須與不同部門「分餅仔」，目前仍在商討，期望名額至少達四位數。在內地設廠港商等可向工業貿易署申請豁免檢疫，署方回覆指，截至6月5日，共接8160宗申請，批出約4990宗，涉及約8800人。

三地正商討互認由認可化驗所發出的檢測結果，據悉，本港獲認可化驗機構暫少於10間。有私家醫院高層透露，該院化驗室及資訊科技同事正籌備健康碼電子平台，市民檢測後，院方可透過平台上載結果，資料與港府系統連接，相信與大腸癌篩查計劃上載病人資訊做法相似。有政府消息表示，健康碼電子平台及測試結果上載安排準備就緒，當局亦留意到本港化驗價格貴，曾討論於內地檢驗，但內地當局要求在港檢測。

港5私院化驗室獲認證

立法會議員陳健波認為，豁免名額應涵蓋中港家庭，部分人在港工作，無法回內地照顧本身同住的家人，亦要額外承擔住宿費；甚至有人要流落街頭。他又說，目前本港測試費用昂貴，期望港人可在內地接受測試以申請健康碼。

本報昨向5間私家醫院查詢，其中仁安醫院、荃灣港安醫院、香港港安醫院及養和醫院均表示其化驗室獲認證；港怡醫院表示，待港府公布相關要求後會推出包括團體檢測等特惠計劃。荃灣港安及香港港安預料下周檢測名額可增加至每日500個及300個，收費為1500元；養和期望6月底增加到每天400個，套餐式收費為2000元，最快即日有結果；港怡可由每日200個加至250個測試，最快2小時內有結果。

（抗疫新階段）

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