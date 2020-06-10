球場續關海園重開 教練組織批三四重標準

查詢未開放理據 康文署：沒補充

康文署轄下足球場、籃球場、兒童遊樂設施等仍未重開，而公眾泳池、泳灘、運動場跑道等均在5月陸續重開。本報向康文署查詢仍未開放部分設施理據及重開時間表，署方回覆稱沒補充。

本身為籃球教練的香港體育教練工會籌委劉嘉豪表示，業界「九成都是租康文署場地」，因疫情及限聚令已暫停隊際訓練多月，現最多與學員在田徑場或公園空地做體能訓練。暑假是籃球班旺季，劉稱過往暑期班利潤可達8萬元，但今年隨時「歸零」。他說往年6月底已有一兩百人報名暑期班，但今年至今僅3、4人報名；如最終暑期班未能租用康文署場地，就只能改做體能訓練，「如（學員的）家長不喜歡，就要退款」。

教練：月入疫前三分一 六成人轉行兼職

疫情下，劉嘉豪稱現每月教波收入約2000元，是疫情前的三分一。他估計在工會接觸到約600名體育教練中，至少六成已轉行或另找兼職。

海洋公園將於周六重開、書展如期7月舉行，劉嘉豪直言他和同業「聽到火都滾」。他批評政府三、四重標準，「書展在室內可舉行，籃球場、足球場如此空曠又不開」。香港體育教練工會、香港足球教練大聯盟等39個團體昨發起聯署要求康文署重開球場，劉稱希望約見康文署長商討重開。

另外，旅遊業界10多名代表昨見商務及經濟發展局長邱騰華，旅遊界立法會議員姚思榮期望在平衡風險下，適度放寬限聚令人數。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良則稱，限聚令增業界經營困難，建議政府放寬人數上限，或豁免戶外本地遊行程。

旅議會倡與澳建旅遊氣泡 再推日韓

旅遊業議會主席黃進達稱，政府可先與鄰近疫情受控地區，展開雙邊互認及健康檢測等；得悉粵港澳建立健康碼的工作接近完成，建議先在澳門開展健康碼及檢測要求，建立「旅遊氣泡」範例，再推至韓日等，業界期望本月內開通澳門，料未來一兩月陸路及水路會較早開通，航空最遲9月可開通。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，由瀝源邨首個感染個案確診起計兩周，即6月中若沒新增本地個案，則可重開球場。他表示戶外場地空氣流通，如球員沒發燒、呼吸道感染症狀等，開放球場沒問題，「歐洲（歐聯）都踢番啦」。他稱有很多體育教練電郵他稱已多月沒收入，「讓他們有收入也好」。對於限聚令，許樹昌同意要放寬，「巴士、火車站不止8人，課室都30多人」；隨着疫情放緩，大家要重拾正常生活。

（抗疫新階段）