港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

專欄：香港再失良機 ／文：章濤

【明報專訊】加密貨幣要真正普及，必須解決法定貨幣與加密貨幣互換的問題。

有企業看準此缺口，推出加密貨幣扣帳卡。其中一款Visa扣帳卡與一般Visa卡無異，卻同時連有加密貨幣和法定貨幣錢包，用戶只需將加密貨幣錢包中的幣賣出，即可變回法定貨幣，並增值法定貨幣錢包，再用卡內餘額消費。賣幣、轉換、增值，都透過應用程式進行，方便快捷。

身邊好些活躍於加密貨幣市場的朋友都對這卡讚不絕口，他們會看準時機，在幣價升至高於自己的購入價時將幣賣出，賺到的利潤增值到卡內，繼而用卡消費，那消費的都是賺得的利潤。另外，亦可透過該卡在櫃員機提款，簡化轉換步驟。

縱使如此方便，朋友對其一個設定頗有微言。原來，該卡設定用戶必須以新加坡幣作為轉換媒介，買幣或賣幣後變現，都先以新加坡幣結算，再兌成其他貨幣。多番查證後，才發現這與牌照相關——香港因受牌照所限，故發卡公司將視線轉至監管較寬鬆的新加坡。

憑藉勇進的態度和定位，新加坡必能在加密貨幣市場站穩，迎來商機，吸引人才，繼而衍生更多相關的商業模式，香港則又錯失一個良機。

任何未受監管的市場都存在風險，但當新加坡政府敢於嘗試，香港政府何必畏首畏尾？當前的香港在政治、經濟方面都面臨重大挑戰，國際投資者紛紛要將資金調離香港，那未來的金融競爭力、吸引力又何在？當我們在一個又一個新商機前故步自封，將機會拱手讓予鄰近地區，那繼續下去，香港還剩什麼？

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

闖立會案 王宗堯等12人加控暴動 在美梁繼平收傳票 不回港應訊
闖立會案 王宗堯等12人加控暴動 在美梁繼平收傳票 不回港應訊
中環遊行記一周年 人群湧馬路53被捕
中環遊行記一周年 人群湧馬路53被捕
摑港鐵職員8巴 樂器維修員襲擊罪成
摑港鐵職員8巴 樂器維修員襲擊罪成
周一梁凌杰墮斃一周年 民陣籲赴太古廣場悼念
周一梁凌杰墮斃一周年 民陣籲赴太古廣場悼念
人大常委會提早6‧18召開 未知審議國安法否
人大常委會提早6‧18召開 未知審議國安法否
硝煙一年各有傷痕 遭傷眼示威者：制度失效 只剩武器 遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解
硝煙一年各有傷痕 遭傷眼示威者：制度失效 只剩武器 遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解
遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解
遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解
7‧21遇襲廚師：示威初期和平 非一來就擲汽油彈
7‧21遇襲廚師：示威初期和平 非一來就擲汽油彈
民權觀察：美警暴受制裁 港警默許
民權觀察：美警暴受制裁 港警默許
何志平美國出獄 即日遞解出境
何志平美國出獄 即日遞解出境
開客貨車訛稱「消防做嘢」 消防員挪用禁區紙控失當
開客貨車訛稱「消防做嘢」 消防員挪用禁區紙控失當
泛民下月初選 避DQ不要求簽協議 積極否決法案承諾 本土派憂政黨反口
泛民下月初選 避DQ不要求簽協議 積極否決法案承諾 本土派憂政黨反口
擬借黃店作票站
擬借黃店作票站
塞肛翁研死因 院舍主管認事主無力求援
塞肛翁研死因 院舍主管認事主無力求援
許智峯申公開催淚彈成分 官令警務處長交誓章
許智峯申公開催淚彈成分 官令警務處長交誓章
警長控襲擊女同袍 9警員任證人
警長控襲擊女同袍 9警員任證人
駕警車衝燈撞傷途人 男警罪成
駕警車衝燈撞傷途人 男警罪成
科大發明3D人造視網膜 較人眼高清感光更快 具夜視功能
科大發明3D人造視網膜 較人眼高清感光更快 具夜視功能
違法捉鷺 大埔1周3宗
違法捉鷺 大埔1周3宗
借錢遭拒 男子中刀命危
借錢遭拒 男子中刀命危
確診者腸內多惡菌 中大研益生菌緩病情
確診者腸內多惡菌 中大研益生菌緩病情
患者出院30天糞仍帶毒 籲康復者如廁後清潔
患者出院30天糞仍帶毒 籲康復者如廁後清潔
球場續關海園重開 教練組織批三四重標準
球場續關海園重開 教練組織批三四重標準
粵港澳互認健康碼協議 最快周內公布
粵港澳互認健康碼協議 最快周內公布
林鄭：主題公園人流多非同一群組 異於集會
林鄭：主題公園人流多非同一群組 異於集會
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】大談與間諜交手 葉劉：英前副總領事係MI6
【Emily】大談與間諜交手 葉劉：英前副總領事係MI6
【Emily】被批雙重標準 律師會函郭榮鏗話沮喪
【Emily】被批雙重標準 律師會函郭榮鏗話沮喪
【Emily】林鄭：政治委任官員凍薪一年
【Emily】林鄭：政治委任官員凍薪一年
【Emily】七成市民接受長期網購叫外賣
【Emily】七成市民接受長期網購叫外賣
【Emily】立會選舉翌日 學生多一日假
【Emily】立會選舉翌日 學生多一日假
【Emily】蔣旻正擬選教界 教協無意初選
【Emily】蔣旻正擬選教界 教協無意初選