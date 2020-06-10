專欄：香港再失良機 ／文：章濤

有企業看準此缺口，推出加密貨幣扣帳卡。其中一款Visa扣帳卡與一般Visa卡無異，卻同時連有加密貨幣和法定貨幣錢包，用戶只需將加密貨幣錢包中的幣賣出，即可變回法定貨幣，並增值法定貨幣錢包，再用卡內餘額消費。賣幣、轉換、增值，都透過應用程式進行，方便快捷。

身邊好些活躍於加密貨幣市場的朋友都對這卡讚不絕口，他們會看準時機，在幣價升至高於自己的購入價時將幣賣出，賺到的利潤增值到卡內，繼而用卡消費，那消費的都是賺得的利潤。另外，亦可透過該卡在櫃員機提款，簡化轉換步驟。

縱使如此方便，朋友對其一個設定頗有微言。原來，該卡設定用戶必須以新加坡幣作為轉換媒介，買幣或賣幣後變現，都先以新加坡幣結算，再兌成其他貨幣。多番查證後，才發現這與牌照相關——香港因受牌照所限，故發卡公司將視線轉至監管較寬鬆的新加坡。

憑藉勇進的態度和定位，新加坡必能在加密貨幣市場站穩，迎來商機，吸引人才，繼而衍生更多相關的商業模式，香港則又錯失一個良機。

任何未受監管的市場都存在風險，但當新加坡政府敢於嘗試，香港政府何必畏首畏尾？當前的香港在政治、經濟方面都面臨重大挑戰，國際投資者紛紛要將資金調離香港，那未來的金融競爭力、吸引力又何在？當我們在一個又一個新商機前故步自封，將機會拱手讓予鄰近地區，那繼續下去，香港還剩什麼？

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]