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科大發明3D人造視網膜 較人眼高清感光更快 具夜視功能

【明報專訊】香港科技大學的國際團隊研發出全球首創3D立體人造視網膜，其納米感光器模擬人類視網膜的感光細胞，影像較人眼更高清，甚至可見紅外線，具夜視功能。研究將有助製造性能更好的義眼，或為機械人提供仿人類視覺，但未達臨牀測試階段，料仍需10年才有機會推出市場。

目前市場上的義眼有別於人類眼球底部呈曲面的視網膜，僅應用2D平面感光器，影像像素低，視野角度僅約20度，比起正常人類眼睛過百度的水平視角窄，另需配合外置組件和電線使用，價錢亦需過百萬元。

可助盲人復明 或供機械人用

團隊自2001年構思，於2016年與加州大學柏克萊分校合作研究，利用氧化鋁製作成半球體，經處理後以感光材料鈣鈦礦填入納米孔洞，模擬人類視網膜的感光細胞，製成人造視網膜。患視網膜病變、衰退者可植入人造視網膜，以手術將其連接眼底的視覺神經線，重新接收光信號。

未臨牀測試 料需10年推市面

團隊同時使用液態金屬製成的傳導線，將人造視網膜上接收的光信號傳導，接駁電腦分析，模擬人類視覺運作並作測試，結果發現，人造視網膜部分功能比人眼更強，包括對光的敏感度較高，接受光刺激後，在19.2毫秒（1毫秒即千分之一秒）內有反應，比起人眼約50毫秒快；人造視網膜可「看」到的光譜更寬，可見到紅外線，即具夜視能力。

科大電子及計算機工程學系教授范智勇說，仍需改善人造視網膜的性能、穩定和生物相容度，而開發義眼則需與眼科視光學的醫學研究專家合作，研究亦需繼續做動物實驗和臨牀測試等，料或需時10年才推出市場。至於成本方面，范說現時難以估計，因研發未完成，手術費亦未知，但用料成本比現有的產品低。

明報記者

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