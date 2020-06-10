塞肛翁研死因 院舍主管認事主無力求援

人手不足 有護理員兼早更夜更

中度智障、半身癱瘓的事主王志成（終年60歲），2016年1月31日於牛頭角定業街劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，最終於2月2日凌晨零時因肺炎不治。

庭上昨先讀出涉事護老院護理員楊群英的警誡供辭。楊於2016年7月接受警方邀請，就一宗普通襲擊案錄口供，該案涉及有人以尿片碎塊、紗布塞入死者肛門，造成2毫米傷痕。她在口供表示事發前曾為死者換尿片，沒發現異樣，又稱由於護老院人手不足，她在死者入院前的6日兼任早更廚工及夜更護理員，並在院舍留宿。

稱不知沒事主護理紀錄

護老院主管劉咏梅出庭供稱，她於1991年由內地移居來港，1995年起在劍橋護老院任保健員，及後升為主管，2015年調往牛頭角分院。死因聆訊主任問及為何從2015年12月19日起，院方就沒有為死者填寫血壓、體溫等護理紀錄，她表示職員應該有為死者量血壓，但「可能漏咗寫」，又稱昨日上庭才知悉紀錄有疏漏。

劉作供稱，護老院的院友經常走動和聊天，如果發生虐老事件，院友「傾傾吓都會傳到消息」。在死因聆訊主任追問下，她承認死者和另一名全身癱瘓的院友同住一房，兩人均無法與常人溝通，一旦遭虐打，他們都無能力說出事件。

庭上透露，劍橋護老院在事發約20日後去信警方，稱死者在2015年7月接受「腸造影手術」，類似紗布的物件可能是手術後留在肛門，稱「這點值得作為另一調查方向」；院方亦向傳媒發聲明提及該「手術」。但據護老院特約醫生何廣志早前供稱，該「腸造影檢查」並非手術，無可能在肛門遺留異物。在死因聆訊主任的提問下，劉承認知道死者接受的是檢查而非手術，但稱無意誤導傳媒，只是無留意相關字眼。案件今續。

【案件編號：CCDI43/16】