泛民下月初選 避DQ不要求簽協議 積極否決法案承諾 本土派憂政黨反口

【明報專訊】立法會選舉9月舉行，民主派以取得過半議席（35+）為目標，下月11及12日將舉行初選。港大法律學院副教授戴耀廷及立法會前議員區諾軒早前完成各區協調，包括協議當選者會運用《基本法》賦予立法會議員的權力否決《財政預算案》等法案，迫使特首回應「五大訴求」。戴耀廷昨表示，不會提供藉口令參選人被DQ（取消資格），將無正式聲明讓參選人簽署，要求他們遵守協議內容。
有意參選的本土派素人感錯愕，憂慮政黨會因而「反口」；公民黨稱定會遵行對選民的承諾；民主黨主席胡志偉亦表示，運用基本法第52條為35+重要目標。
初選涉直選5區超區衛生服務界
戴耀廷昨公布，民主派35+公民投票於7月11及12日舉行，就5區直選、「超級區議會」界別及衛生服務界舉行初選，有意參加初選者可在本周六（13日）起報名，各區會按初選結果派出不同數量名單參選，或按民調排名在立選投票前決定是否棄選，期望能在地區直選取23席（見表），在功能組別取得最多16席。
戴耀廷：盼最少17萬人投票
眾籌400萬經費
戴耀廷期望初選有最少17萬人投票，將在全港各區設票站（見另稿），屆時主要以電子方式投票。戴說若最後勝出初選的候選人被DQ，「Plan B」將由勝出團隊自行安排。他預計初選需約400萬元，作宣傳、購買或租用器材及物資等，將發起眾籌。區諾軒表示，未知7月初選時會否仍有限聚令，會有適當處理讓市民安心投票。
早前各區有共識，簽協議公開承諾會積極運用基本法賦予的否決權，戴耀廷昨說，報名程序上不會要求參選人簽署協議，稱在港區國安法下，「我們不會愚蠢到自己製造一個藉口予當權者DQ參與的人」。他表示現時各方需要建立互信，而他會作為「見證人」，若出現爭拗時，會指出協調會議的內容，相信他仍能得到參與者的信任。
將參加初選的屯門區議員張可森說，原預計報名時一併簽署會運用否決權的協議，昨日才得知不會要求參加者簽署，對此感錯愕，擔心大黨會「反口」，認為協議所列事項都在基本法框架內，在港區國安法未有實際細節前就不簽協議，做法「太示弱」。
民主黨：否決財案逼特首辭職
公民黨：會對選民遵行承諾
胡志偉表示，運用基本法52條的權力，即拒絕通過財政預算案，逼特首辭職，為35+重要目標；而35+由戴耀廷協調，協議「叫簽就簽，唔簽就唔簽」。公民黨曾公開表示會否決政府所有法案，該黨昨回覆，表示一定會遵行向選民作出的承諾，因現無協議存在，「公民黨無得簽」。