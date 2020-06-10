泛民下月初選 避DQ不要求簽協議 積極否決法案承諾 本土派憂政黨反口

有意參選的本土派素人感錯愕，憂慮政黨會因而「反口」；公民黨稱定會遵行對選民的承諾；民主黨主席胡志偉亦表示，運用基本法第52條為35+重要目標。

初選涉直選5區超區衛生服務界

戴耀廷昨公布，民主派35+公民投票於7月11及12日舉行，就5區直選、「超級區議會」界別及衛生服務界舉行初選，有意參加初選者可在本周六（13日）起報名，各區會按初選結果派出不同數量名單參選，或按民調排名在立選投票前決定是否棄選，期望能在地區直選取23席（見表），在功能組別取得最多16席。

戴耀廷：盼最少17萬人投票

眾籌400萬經費

戴耀廷期望初選有最少17萬人投票，將在全港各區設票站（見另稿），屆時主要以電子方式投票。戴說若最後勝出初選的候選人被DQ，「Plan B」將由勝出團隊自行安排。他預計初選需約400萬元，作宣傳、購買或租用器材及物資等，將發起眾籌。區諾軒表示，未知7月初選時會否仍有限聚令，會有適當處理讓市民安心投票。

早前各區有共識，簽協議公開承諾會積極運用基本法賦予的否決權，戴耀廷昨說，報名程序上不會要求參選人簽署協議，稱在港區國安法下，「我們不會愚蠢到自己製造一個藉口予當權者DQ參與的人」。他表示現時各方需要建立互信，而他會作為「見證人」，若出現爭拗時，會指出協調會議的內容，相信他仍能得到參與者的信任。

將參加初選的屯門區議員張可森說，原預計報名時一併簽署會運用否決權的協議，昨日才得知不會要求參加者簽署，對此感錯愕，擔心大黨會「反口」，認為協議所列事項都在基本法框架內，在港區國安法未有實際細節前就不簽協議，做法「太示弱」。

民主黨：否決財案逼特首辭職

公民黨：會對選民遵行承諾

胡志偉表示，運用基本法52條的權力，即拒絕通過財政預算案，逼特首辭職，為35+重要目標；而35+由戴耀廷協調，協議「叫簽就簽，唔簽就唔簽」。公民黨曾公開表示會否決政府所有法案，該黨昨回覆，表示一定會遵行向選民作出的承諾，因現無協議存在，「公民黨無得簽」。