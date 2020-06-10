開客貨車訛稱「消防做嘢」 消防員挪用禁區紙控失當

認罪的被告麥永祥（40歲）暫准保釋候判。辯方求情時稱，被告是家中經濟支柱，有兩名正讀小學的兒子，定罪後或遭革職，對個人及家庭會造成頗大打擊。妻子求情信稱讚被告孝順，為負擔岳父醫藥費疲於奔命。雖然被告違反誠信，但載客車輛進入禁區對公眾影響不大，懇求判處非監禁式的刑罰。

案情指，被告2014年派駐沙頭角消防處，獲發禁區通行證，但只限處方的行動需要。2018年9月11日兩名入境處外判員工要到落馬洲管制站鋪設光纖網絡，遂用GoGoVan召喚客貨車，並指明車輛要有封閉道路通行證。晚上被告接下訂單，以車費1900元接載外判工及建築物料到落馬洲，在管制站遭入境處職員檢查時，出示標示消防處的通行證，並說「消防嚟做嘢」而獲放行。

他駕車離開時，誤將客貨車駛進入境處檢查亭被截停，被告表示，「唔係嚟做嘢，我車人過嚟」，揭發事件。

【案件編號：FLCC289/20】