何志平美國出獄 即日遞解出境

美移民局：一般遣返原居地

本港時間9日早上，美國移民局的資料一度顯示，何志平正被移民局扣押，但未有顯示他還押的地點。到了本港時間9日下午，再搜尋何志平的資料，已顯示為「沒有紀錄」。本報致電美國移民局，職員告知何志平於出獄當日、即當地時間6月8日，已被遞解出境，至於被遣返到何處，職員表示沒有資料，但一般來說都會被遣返回原居地。

據早前的法庭文件，何志平被判刑時已沒持有任何美國簽證，出獄後會立即被遣返，他首選遣返目的地為香港，其次為內地。

昨一班機返港 倘乘搭需亞博檢疫

據機管局網站，昨日只有一班從紐約直飛香港的航班抵港於晚上7時許抵港。因應新型冠狀病毒疫情，港府要求所有從機場入境者接受病毒檢測，何志平若返港，料會在亞洲博覽館留深喉唾液樣本，並乘政府安排的車輛到富豪東方酒店等候檢測結果，預計今日有結果，若檢測呈陰性，就可離開酒店並進行14日家居檢疫。

2017年11月，何志平在紐約甘迺迪機場被捕，之後一直還押，當地法庭早前判他監禁3年，扣除假期等，他在當地還押及服刑約兩年半。何志平早前已就定罪提出上訴，但直至他出獄，法庭仍未就其上訴頒下判決。