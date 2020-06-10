民權觀察：美警暴受制裁 港警默許

去年8月11日，警察在港鐵站近距離向人群射胡椒球彈，亦有警員喬裝示威者拘捕，一名男子被捕時頭壓在地受創，門牙脫落。兩日後，聯合國人權事務高級專員辦事處發言人Rupert Colville發聲明，稱已檢視可信證據，香港執法人員使用低致命武器（less lethal weapons）時違反國際標準及規範。

今年1月，聯合國人權特別報告員（Special Rapporteur）收到本港人權組織的緊急申訴後，向港府發信表示，有理由相信警方涉嫌「無差別地、非必須地和不符合比例地」使用催淚彈、胡椒噴霧等化學武器，認為違反國際用武原則，要求港府回應逾月不果。根據警方提供數字，由去年6月9日至今年5月31日，警方已使用逾1.6萬枚催淚彈。

警裝備升級不斷 憂未來衝突釀人道危機

其後警務處副處長（管理）郭蔭庶3月出席聯合國人權理事會，發言稱有人為「試圖透過暴力勒索政府」而指控警方，強調警察有責任制止違法行為。

民權觀察王浩賢批評警方一年來，明顯地拒絕接受公眾包括國際社會的監察，同時默許前線警用過量武力；相比美國政府在事發後即時道歉及檢控違規警，反映當地政府知道警暴問題可引起大型社會衝突。他說，未來可能會再出現社會衝突，而警察裝備不斷升級，是相當危險的警告，擔心會構成人道危機。

（反修例風暴一周年）