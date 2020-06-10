遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解

44歲的警長阿祥，隸屬東九龍警區衝鋒隊，在反修例示威任防暴警，當日是他投身警隊25年以來首次受傷，頸靜脈與迷走神經遭割斷，聲帶嚴重受損，受傷後首4個月難以說話，開口卻無聲。「覆診時與醫生談不到，乘小巴時叫不到落車」，他休養期間出入都要妻子陪伴。耳鼻喉科專科醫生曾敬賢表示，如迷走神經遭切斷，聲帶會永久受損，後遺症可包括說話易疲勞、聲沙，一般可做言語治療、聲帶功能增強手術，例如將物料植入聲帶，但不能百分百恢復功能。

遇襲沒陰影不懷恨 稱警方用武「被動」

遇襲至今8個月，阿祥接受言語治療，先後接受3次手術，最後一次在聲帶植入永久物料，令聲線恢復至原有八成，但始終不能長時間或高聲說話。他最近恢復工作，暫轉任文職，冀早日康復重返前線。

受到暴力襲擊，回望事件，阿祥形容「執番條命」，但不存陰影，對施襲者沒懷恨。他說：「不希望有下一次，但如果有下一次，希望落地同事要打醒十二分精神」。

阿祥認為不論有何理由，都不應使用暴力，包括「私了」。對於有示威者訴諸暴力，他說：「完全不理解他們所謂用暴力去爭取政府回應」，認為仍有其他方法令政府聽到聲音。然而，運動初期不少示威者曾多番和平表達訴求，卻未能打動政府，他則說：「問題是你覺得法律抑或你的崇高理念重要些。」他重申任何人都有和平集會遊行自由，但如有暴力，警方必須執法。

不認同濫暴批評 拒評有否同袍過火

對於不少市民批評警方濫暴，阿祥不認同，亦拒評論有否同袍行為過火，重申警察使用武力是「被動」，對方有相應武力，警察才用武應付。他承認目前警民關係較差，需時修補，但希望更多市民明白警隊的角色，「警察不是政治工具，有人犯法我就要處理」。

香港政治風波未止息，便遇上疫情夾擊。阿祥寄語社會「停一停，諗一諗」，「好多人生活都出現問題，這段期間（示威者）是否還要繼續用暴力違法去表達政治理念呢？」

（反修例風暴一周年）