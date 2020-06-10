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港聞一

硝煙一年各有傷痕 遭傷眼示威者：制度失效 只剩武器 遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解

【明報專訊】反修例示威由百萬人「和理非」遊行，演變成投擲汽油彈、磚頭；警察則在6月12日發射第一枚催淚彈、橡膠子彈等後，逐漸升級至水炮車、真槍實彈射擊示威者。警民衝突外，不同政見陣營亦互相「私了」毆打，去年7．21元朗白衣人無差別襲擊事件最為標誌性。各方陣營暴力不斷升級，曾遭受警察、鄉紳施行暴力的運動支持者均認為，示威者用暴力皆因「和平遊行沒有用」；但行動中受傷警員堅持，訴求應以合法手段爭取。經歷一年硝煙，示威者續尋求暴力以外抗爭，街頭、文宣缺一不可，而警員則希望各方「停一停，諗一諗」，因任何暴力都不是解決政治問題的方法。

【系列之三】

明報記者 艾博瑜、陳柔雅

除了拔萃男教師、「爆眼少女」、印尼女記者，大專生豪仔（化名）去年同樣在示威的槍林彈雨下，遭催淚彈打中右眼，如今視力僅餘不足一成。曾受到他們所指的「警暴」所傷之痛，他對同陣營示威者向其他人施暴，仍會拍手叫好；他解釋，香港已回到一個原始社會，警察、法律等制度失效，示威者「只剩下武器」。豪仔認為，看不到香港仍有講道理空間，因為示威稍息，政府「大規模清算」，有感示威或只會愈趨暴力。

豪仔稱在去年夏天一場港島區遊行中，當示威者向警方防線推進時，他被一發催淚彈打中右眼，「眼底血肉模糊」。事隔近一年，康復期已過，但豪仔右眼視力餘不足一成，失去中央視力的他未退下火線，「不會去得太前，傷及另一隻眼我的人生就玩完」。

豪仔談及警察使用暴力，說理解他們想法，「當你（示威者）是死物，好似打破一塊玻璃，不用有任何感情」。他也曾覺得有「白警」，受傷後心態改變，認為沒有一個警察是無辜，「有『藍絲』、警察被打，我會叫好」。

料示威更趨暴力 「對抗中共」抱持希望

豪仔承認示威者有使用暴力抗爭，說這必然是其中一個手段；和平遊行沒有用，「好正常會更激，因為想你聽到訴求」。他又說應當保護市民的警察、法律都用作打壓市民，示威者「只剩下武器」。他認為香港回到「原始社會」，「誰惡誰話事」，看不到說道理的空間。豪仔說政府的口號是「回歸理性」，疫情期間示威稍息，就有大量示威者、民主派人士被捕，「逐個逐個清算」。

「港區國安法」激起新一波示威浪潮，豪仔認為示威必然會更趨暴力，甚至認同有人用極端手法「撼動敵人」。不過，他說心態比去年運動初期已有調整，認為抗爭不止「私了」、打警察，亦要多分享文宣，「去讀書都好，要清楚自己做什麼」。面對強大的對手，他說要抱持懷有希望的心態才能抗爭下去，反問「你不是不知我們在對抗中共呀？」

父曾是紅衛兵母偏藍 睹7‧21加入和平示威

回顧受傷過程，豪仔說當日聽到一下槍聲、一個黑影隨即向他飛過來的畫面仍然歷歷在目；提及受傷時戴着的泳鏡作保護鏡，更令他禁不住哽咽，說受傷忍痛時唯一想做的就是拾回泳鏡。受傷前一晚，他問當時立場「偏藍」的母親取得一副泳鏡，當時豪仔已明言翌日會去示威；而父母沒有多過問，只是當日一直用短訊通信，確保兒子安全，直到豪仔4、5小時沒回短訊，他們就知道出事了。

父母趕到醫院，只是拍拍豪仔膊頭，翌日父親上班前，在豪仔牀前大哭向他說「支持你、要頂住」。豪仔說父親以前「好左」，做過紅衛兵；不過經過7．21元朗白衣人襲擊市民後，他和母親亦開始反思。此後，豪仔父母加入和平示威行列，豪仔笑言有教他們買物資、穿「Black bloc」，做個稱職的「和理非」。

（反修例風暴一周年）

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