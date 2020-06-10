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人大常委會提早6‧18召開 未知審議國安法否

【明報專訊】全國人大常委會將於本月18至20日在北京舉行會議，新華社相關稿件並沒提及會審議「港區國安法」法律草案。港區全國人大代表團團長馬逢國表示，今次常委會比以往早了召開，很難說這次會議會否討論國安法，要視乎常委會秘書是否已完成草擬條文，而中央近來仍在聽意見。他稱，在早前兩會已提出希望有更多港區人代可列席常委會會議表達意見。

人大常委會正草擬「港區國安法」，特首林鄭月娥昨日出席行政會議前，被問及法庭審理國安案件會否設陪審團，她稱不能夠推測條文。她說，對於小部分人肆意抹黑國家安全的立法工作，甚至煽動周日「罷工罷課」，表示極度遺憾和予以譴責。

在反修例運動一周年，保安局長李家超接受《南華早報》訪問時點名稱美國及台灣干預，在去年香港反修例運動中煽風點火，但訪問中他未有提出證據。他稱去年香港示威之時正值台灣總統大選，又指示威活動中「看到有人鼓吹香港獨立，其後我們看到外國勢力干預對香港事務的影響」。

論修例風波 稱人人要汲教訓

林鄭：香港承受不起亂局

林鄭月娥昨被問到對於去年6月9日晚堅持宣布修訂《逃犯條例》恢復二讀，引致一年來的社會矛盾，有否後悔及汲取教訓。她稱：「每個人都要汲取教訓，特區政府要汲取教訓；各個立法會議員，我希望都能夠汲取教訓，就是香港承受不起這些亂局。」

對於林鄭月娥說香港承受不起亂局，民陣召集人岑子杰批評，若香港有亂局，「混亂的核心就是林鄭」，認為如果她於去年6月9日撤回修訂逃犯條例，香港便不會經歷過去一年的痛苦。

岑子杰：港亂局核心是林鄭

工黨張超雄批評林太沒有自我反省「推行惡法」的後果，剛愎自用，反而要求民主派議員反省。

香港民意研究計劃昨公布調查在6月1日至4日進行的民調，林鄭月娥的最新評分為27.8分，支持度淨值（支持率減反對率）為負54個百分點，與半個月前幾乎沒有變化。在去年爆發風波前、即6月初，林太的評分為43.3分。

明報記者

（港區國安法）

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例一周年 反修例風波 岑子杰 民陣 林鄭月娥

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