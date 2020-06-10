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中環遊行記一周年 人群湧馬路53被捕

【明報專訊】去年的6月9日「一百萬人上街」反對修訂《逃犯條例》，一年後的昨天，仍有大批市民響應網上號召，於中午及晚上走到街頭抗議，其中昨晚在中環遊行，有大批市民參與，遊行者走出馬路高叫口號，防暴警察數度向人群發射胡椒噴劑及胡椒球，53人涉非法集結等被捕。

防暴噴椒射胡椒球 多人中椒

大批防暴警察昨日傍晚6時左右已在中環遮打花園駐守，其間截查多人，最少一男一女被帶走。近晚上7時，大批市民舉起亮了燈的手提電話，分別聚集在遮打花園及皇后像廣場，並向上環方向遊行，大部分人身穿便服，甚至是西裝，只見零星全身黑衣黑褲打扮的示威者。人群在遊行期間走出馬路，沿途大叫「光復香港、時代革命」等口號，亦有人舉起「香港獨立」旗幟。

防暴警多次舉藍旗向遊行者示警，當人群遊行至恒生銀行總行對出，大批防暴警已在前行佈防，阻止人群繼續推進，部分人留在現場聚集，防暴警其後衝前驅散人群及記者，帶走多人，並數度發射胡椒噴劑及胡椒球槍，有遊行者及記者「中椒」。至晚上近11時，警方在德輔道中星展銀行外拘捕17男8女，全部涉非法集結。

另外，網民發起昨午「7區聯合和你Lunch」，中環置地廣場、觀塘apm商場、九龍灣Megabox等都有市民響應，在商場內高叫口號，其中在置地廣場，身穿校服的中三李同學手持「Young Lives Matter」（年輕的命也是命）紙牌參與，他稱學校訓導組曾對他說，留意到他參與示威活動，但他強調自己無犯法，「無畏無懼」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕非法集結 防暴警 和你Lunch 光復香港　時代革命 反修例一周年

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