闖立會案 王宗堯等12人加控暴動 在美梁繼平收傳票 不回港應訊

闖會議廳最多囚3月 暴動10年

據《立法會（權力及特權）條例》，本案被告原被控的「進入或逗留在會議廳範圍」罪，最高可處罰款2000元及監禁3個月。至於《公安條例》下的「暴動」罪，最高可處監禁10年。

案中12名被告包括孫曉嵐、劉頴匡、王宗堯、黃家豪、羅樂生、周樂謙、何俊諺、畢慧芬、潘浩超、馬啟聰、沈鏡樂及文家健。以上12人早前同被控一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪，黃家豪另被控一項刑事毁壞罪，潘浩超另被控兩項參與非法集結罪及兩項刑事毁壞罪。另外，梁繼平、吳志勇、范俊文分別被票控「進入或逗留在會議廳範圍」罪，須於今日答辯。

案件今再提堂 多人收加控通知

被告劉頴匡昨在facebook透露，「根據律政司文件，我將被控一條暴動罪及一條進入或逗留在會議廳範圍罪」，「同案共有12位手足被加控暴動罪，預計會排期於區域法院處理，沒有陪審團」。同為被告的孫曉嵐亦證實，「6月9日反送中運動一周年，剛接到律師通知」。

另一被告王宗堯昨在facebook表示，「其實由930（9月30日）拉我哋當日已經好清楚，係所有大是大非嘅日子前，作出咁高調嘅動作，只係想嚇走其他想發聲嘅人，同埋轉移焦點」。

一被告撤所有控罪 另一人被正式起訴

12名被告當中，據悉周樂謙將於今日被撤銷所有控罪，惟另一名男子吳志勇則會被正式起訴；吳昨亦在社交媒體承認遭警方預約拘捕及控以暴動罪。據了解，除原有的「進入或逗留在會議廳範圍」控罪，律政司將加控所有被告暴動罪。據悉，案發當日立法會閉路電視拍攝到部分被告容貌，警方事後亦有在現場檢取指紋，而王宗堯被指曾與記者及其他示威者對話，其完整容貌遭閉路電視拍下。

劉頴匡質疑揀一周年加控 以儆效尤

劉頴匡昨接受本報查詢時稱，一早預計控方會用較嚴重的罪行作檢控，形容此舉是「清算」。他續稱，警方及政府一直重視7．1闖立法會事件，有感控方適逢反修例風波一周年，才作出加控暴動罪的決定，目的在於以儆效尤，「趁示威者又想出嚟，所以發出警號」。

另外，去年7．1案發當日，在立法會議事廳脫去面罩，並發表抗爭宣言的港大《學苑》前總編輯梁繼平，昨亦在社交媒體透露，他今年1月曾收到法庭傳票，檢控他「進入或逗留在會議廳範圍」。

梁繼平：是否已淪政治逃犯

梁繼平表示，對於是否返港掙扎良久，甚至已買機票返港，卻突然收到有人被加控暴動罪的消息，反問如今是否已淪「逃犯」、「政治犯」，並對其餘同案被告感罪咎和遺憾，批評港府利用「暴動罪」打壓港人集會及示威自由。

他表示目前仍身在美國，將不會出席今日法庭聆訊。

明報記者

（反修例風暴）

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