港聞

港聞一

闖立會案 王宗堯等12人加控暴動 在美梁繼平收傳票 不回港應訊

【明報專訊】昨日為去年象徵反修例風波爆發的「百萬人遊行」一周年，警方在這場風波中共拘捕8986人，當中612人被控暴動罪。去年7月1日示威者闖入立法會，並一度佔領會議廳，藝人王宗堯、民間集會團隊發言人劉頴匡、港大學生會前會長孫曉嵐等人事後被控「進入或逗留在會議廳範圍」罪，案件今日在東區裁判法院再提堂。孫曉嵐、劉頴匡等人昨在社交媒體披露收到律政司加控他們暴動罪的消息；而身在美國的港大《學苑》前總編輯梁繼平（圖）亦承認收到法庭傳票，他批評港府利用「暴動罪」打壓港人自由，反問自己是否已淪為「政治犯」。

闖會議廳最多囚3月 暴動10年

據《立法會（權力及特權）條例》，本案被告原被控的「進入或逗留在會議廳範圍」罪，最高可處罰款2000元及監禁3個月。至於《公安條例》下的「暴動」罪，最高可處監禁10年。

案中12名被告包括孫曉嵐、劉頴匡、王宗堯、黃家豪、羅樂生、周樂謙、何俊諺、畢慧芬、潘浩超、馬啟聰、沈鏡樂及文家健。以上12人早前同被控一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪，黃家豪另被控一項刑事毁壞罪，潘浩超另被控兩項參與非法集結罪及兩項刑事毁壞罪。另外，梁繼平、吳志勇、范俊文分別被票控「進入或逗留在會議廳範圍」罪，須於今日答辯。

案件今再提堂 多人收加控通知

被告劉頴匡昨在facebook透露，「根據律政司文件，我將被控一條暴動罪及一條進入或逗留在會議廳範圍罪」，「同案共有12位手足被加控暴動罪，預計會排期於區域法院處理，沒有陪審團」。同為被告的孫曉嵐亦證實，「6月9日反送中運動一周年，剛接到律師通知」。

另一被告王宗堯昨在facebook表示，「其實由930（9月30日）拉我哋當日已經好清楚，係所有大是大非嘅日子前，作出咁高調嘅動作，只係想嚇走其他想發聲嘅人，同埋轉移焦點」。

一被告撤所有控罪 另一人被正式起訴

12名被告當中，據悉周樂謙將於今日被撤銷所有控罪，惟另一名男子吳志勇則會被正式起訴；吳昨亦在社交媒體承認遭警方預約拘捕及控以暴動罪。據了解，除原有的「進入或逗留在會議廳範圍」控罪，律政司將加控所有被告暴動罪。據悉，案發當日立法會閉路電視拍攝到部分被告容貌，警方事後亦有在現場檢取指紋，而王宗堯被指曾與記者及其他示威者對話，其完整容貌遭閉路電視拍下。

劉頴匡質疑揀一周年加控 以儆效尤

劉頴匡昨接受本報查詢時稱，一早預計控方會用較嚴重的罪行作檢控，形容此舉是「清算」。他續稱，警方及政府一直重視7．1闖立法會事件，有感控方適逢反修例風波一周年，才作出加控暴動罪的決定，目的在於以儆效尤，「趁示威者又想出嚟，所以發出警號」。

另外，去年7．1案發當日，在立法會議事廳脫去面罩，並發表抗爭宣言的港大《學苑》前總編輯梁繼平，昨亦在社交媒體透露，他今年1月曾收到法庭傳票，檢控他「進入或逗留在會議廳範圍」。

梁繼平：是否已淪政治逃犯

梁繼平表示，對於是否返港掙扎良久，甚至已買機票返港，卻突然收到有人被加控暴動罪的消息，反問如今是否已淪「逃犯」、「政治犯」，並對其餘同案被告感罪咎和遺憾，批評港府利用「暴動罪」打壓港人集會及示威自由。

他表示目前仍身在美國，將不會出席今日法庭聆訊。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕暴動罪 劉頴匡 王宗堯 孫曉嵐 梁繼平 立法會 7月1日 反修例一周年

上 / 下一篇新聞

中環遊行記一周年 人群湧馬路53被捕
中環遊行記一周年 人群湧馬路53被捕
摑港鐵職員8巴 樂器維修員襲擊罪成
摑港鐵職員8巴 樂器維修員襲擊罪成
周一梁凌杰墮斃一周年 民陣籲赴太古廣場悼念
周一梁凌杰墮斃一周年 民陣籲赴太古廣場悼念
人大常委會提早6‧18召開 未知審議國安法否
人大常委會提早6‧18召開 未知審議國安法否
硝煙一年各有傷痕 遭傷眼示威者：制度失效 只剩武器 遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解
硝煙一年各有傷痕 遭傷眼示威者：制度失效 只剩武器 遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解
遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解
遭割頸警長：訴諸暴力 不能理解
7‧21遇襲廚師：示威初期和平 非一來就擲汽油彈
7‧21遇襲廚師：示威初期和平 非一來就擲汽油彈
民權觀察：美警暴受制裁 港警默許
民權觀察：美警暴受制裁 港警默許
何志平美國出獄 即日遞解出境
何志平美國出獄 即日遞解出境
開客貨車訛稱「消防做嘢」 消防員挪用禁區紙控失當
開客貨車訛稱「消防做嘢」 消防員挪用禁區紙控失當
泛民下月初選 避DQ不要求簽協議 積極否決法案承諾 本土派憂政黨反口
泛民下月初選 避DQ不要求簽協議 積極否決法案承諾 本土派憂政黨反口
擬借黃店作票站
擬借黃店作票站
塞肛翁研死因 院舍主管認事主無力求援
塞肛翁研死因 院舍主管認事主無力求援
許智峯申公開催淚彈成分 官令警務處長交誓章
許智峯申公開催淚彈成分 官令警務處長交誓章
警長控襲擊女同袍 9警員任證人
警長控襲擊女同袍 9警員任證人
駕警車衝燈撞傷途人 男警罪成
駕警車衝燈撞傷途人 男警罪成
科大發明3D人造視網膜 較人眼高清感光更快 具夜視功能
科大發明3D人造視網膜 較人眼高清感光更快 具夜視功能
專欄：香港再失良機 ／文：章濤
專欄：香港再失良機 ／文：章濤
違法捉鷺 大埔1周3宗
違法捉鷺 大埔1周3宗
借錢遭拒 男子中刀命危
借錢遭拒 男子中刀命危
確診者腸內多惡菌 中大研益生菌緩病情
確診者腸內多惡菌 中大研益生菌緩病情
患者出院30天糞仍帶毒 籲康復者如廁後清潔
患者出院30天糞仍帶毒 籲康復者如廁後清潔
球場續關海園重開 教練組織批三四重標準
球場續關海園重開 教練組織批三四重標準
粵港澳互認健康碼協議 最快周內公布
粵港澳互認健康碼協議 最快周內公布
林鄭：主題公園人流多非同一群組 異於集會
林鄭：主題公園人流多非同一群組 異於集會
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】大談與間諜交手 葉劉：英前副總領事係MI6
【Emily】大談與間諜交手 葉劉：英前副總領事係MI6
【Emily】被批雙重標準 律師會函郭榮鏗話沮喪
【Emily】被批雙重標準 律師會函郭榮鏗話沮喪
【Emily】林鄭：政治委任官員凍薪一年
【Emily】林鄭：政治委任官員凍薪一年
【Emily】七成市民接受長期網購叫外賣
【Emily】七成市民接受長期網購叫外賣
【Emily】立會選舉翌日 學生多一日假
【Emily】立會選舉翌日 學生多一日假
【Emily】蔣旻正擬選教界 教協無意初選
【Emily】蔣旻正擬選教界 教協無意初選