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港聞
2020年6月9日星期二
港聞二
三度擴軍 皆大型社運後 警倘如數擴充 警民比例將20年新高
預算案6.1億購槍彈裝備 增兩倍
無足夠制度制衡 人權組織憂淪「警察社會」
SARS前後「瘦身」7年 破案率未見下滑
藏鐵槌女副學士生囚5周 求情稱被新聞片煽動
跳閘漢涉摑8巴 港鐵職員：無反抗因「聆聽乘客」
張曉明：國安法不擴打擊面不羅織罪名 舉例劉曉波以言入罪 泛民：內地比比皆是
稱反對派圖奪權 張：港問題是「政治問題」
陳弘毅：現行法例「真空」 梁愛詩：國安不屬自治
限聚令未除 6‧12集會順延一周
海園重開豁免限聚 議員批雙重標準 書展如期7月 郭家麒：顯禁集會屬政治打壓
書商：資助不夠書展場租 國安法恐削自由
學生遊玩後確診 首爾樂天世界關門消毒
話你知：海園屬娛樂場所 列限聚放寬名單
聶德權：公務員敵視內地問題很大 稱兩重身分不言而喻 工會：言論「嚇死好多公務員」
遮車牌防起底 警「忘記撕走」駕車出街
涉藏爆炸品材料 少年及姨媽被捕
工會提罷工3訴求 促醫局表態反國安法
遭陳志全私人控襲擊 郭偉強下月答辯
強積金經紀文件多錯 食店失補貼 東主稱遭冒簽 警方及宏利調查
生產力局創「隔空撳𨋢」 指向樓層即按掣
推「5G應用平台」 供測試自動駕駛
吸煙率16年首升 委會：嚴重警號
智障翁肛塞紗布後不治 胞弟疑護老院虐待
海關搗石首魚鰾走私 巿值2500萬
尊子漫畫
【Emily】陳同佳自首 管牧話等台港通關
【Emily】律師會會長改選 有人叫彭韻僖坐多年
【Emily】防臭味攻擊 梁君彥禁議員鎖櫃
【Emily】學校觀察防疫 葉sir兼做風紀副隊長
【Emily】聯盟長江中心請願 促置富減租
【Emily】赤鱲角龍捲水上漂
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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