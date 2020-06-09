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海關搗石首魚鰾走私 巿值2500萬

【明報專訊】海關上於周四（4日）憑X光驗貨影像，搗破魚柳混瀕危石首魚鰾、冷凍成冰磚的走私案，共檢獲160公斤受管制石首魚鰾，製成花膠後市值約2500萬元，5名涉案男子被捕，為海關歷來破獲最大宗的單一案件。

海關機場科空運貨物課監督劉青龍稱，關員上周四處理空運貨物資料時，留意到20箱由美國洛杉磯空運抵港、報稱為鮮魚的貨物有可疑，因美國不常有鮮魚運港，加上送貨地址為商業中心，遂扣貨檢查。

冰磚魚柳中藏魚鰾 拘5男子

每箱貨均貼有以西班牙文寫上「產地為墨西哥、內有鯖魚」的標籤，以X光查驗，發現貨物密度不一，相信藏有違禁品。開箱查貨時，為冷凍成冰磚的魚柳，等待4至5小時融解，發現魚柳中藏有石首魚鰾。關員於其中15箱貨物中，檢獲270個石首魚鰾，重約160公斤，總值約2500萬元。海關根據貨物代理的資料進一步追查，分別在元朗及粉嶺監控遞送，拘捕5名36歲至57歲男子，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇指，石首魚為墨西哥加利福尼亞灣獨有品種，因其魚鰾可製成名貴花膠而遭過度捕撈，1970年代已被納入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄1的高度瀕危物種，禁止作商業性貿易。另外，因撈捕石首魚過程中，於同一水域生活、同樣為高度瀕危物種的小鼠海豚亦遭撈捕殺害，全球小鼠海豚數量只剩餘約22條。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被罰款1000萬元及監禁10年。

相關字詞﹕瀕危物種 花膠 走私

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