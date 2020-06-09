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智障翁肛塞紗布後不治 胞弟疑護老院虐待

【明報專訊】入住牛頭角的劍橋護老院的六旬中度智障男院友，2016年因身體不適入院，被醫護發現肛門塞有用作包裹尿片的膠片頭、紗布等異物，男子其後不治，死因庭昨就事件展開聆訊。死者的胞弟懷疑兄長在護老院遭虐待；死者胞弟的女友供稱，她在死者入院翌日收到醫生告知，稱死者肛門內的異物「愈抆愈長」，懷疑有護老院職員藉死者發泄；但涉案護老院職員庭上否認。

明報記者

中度智障事主王志成（終年60歲），於2016年1月31日牛頭角定業街劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，最終於2月2日凌晨零時因肺炎不治。死者胞弟王志明供稱，兄長5歲時因發燒損害腦部，之後因中風導致半身癱瘓，需要別人照料。死者輾轉入住4間老人院，最後一間是涉事牛頭角護老院。

因肚瀉送院 兩天後死於肺炎

死者胞弟的女友蔡肖儀則指，她在死者逝世前約一周往劍橋護老院探望，發現死者下半身的尿片「包到好腫、好大」，起碼含4至5條片芯，易悶熱不適。她隨即向職員投訴，職員解釋指死者肚瀉才用額外的片芯，但當場改用較少片芯包裝。

蔡肖儀表示，在死者入院後第二日，其男友突然收到醫院來電，醫生透露死者肛門被塞入異物，希望家屬親自查看。她指，醫生反映有醫護人員為死者換尿片時，發現死者的肛門被塞入紗布、用作包裹尿片的膠片頭等，這些異物「愈抆愈長」。醫生認為情况不尋常，建議家屬報警。蔡肖儀遂懷疑，她早前向護老院投訴尿片太厚或令職員不滿，「攞佢（死者）嚟出氣」。

護理員稱不會接觸紗布

劍橋護老院護理員鄭秀娟早前在口供紙表示，死者在入院前一日已大便失禁，使褲子弄髒，需要兩名護理員更換尿片。死因聆訊主任在庭上問她有否將異物塞入死者的肛門，她否認，「邊個唔舒服都係入醫院啦，無理由塞嘢入肛門」。負責為死者換尿片的護理員廖門英亦供稱，護理員不會接觸紗布，亦否認曾將任何物件塞進死者肛門。

庭上亦讀出護老院保健員王曉波供辭，當日下午，數名護理員反映死者肚瀉及嘔吐，「面青青、合埋眼咁」，她測量到死者血氧量偏低，遂與同事召救護車，將死者送院。

護老院特約醫生何廣志每年為院友驗身，他供稱死者在2015年7月、即去世逾半年前，曾進行腸造影檢查。何廣志強調該檢查並非手術，無可能在死者的肛門遺留異物，而且死者失禁問題嚴重，他反問「按常理點會用塞肛去治療呢？」聆訊今續。

【案件編號：CCDI43/16】

相關字詞﹕死因研訊 肛門 紗布 牛頭角 劍橋護老院

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