吸煙率16年首升 委會：嚴重警號

77%吸加熱煙學生同吸捲煙

統計處去年調查發現，本港約63.8萬人有每日吸煙習慣，佔全港15歲或以上市民10.2%，高於2017年的10.0%，是自2002/03年後首度回升。每日食電子煙的15歲及以上市民由2017年5700人升至去年7200人，每日用加熱煙者則有1.3萬人，分別佔15歲或以上人口0.1%和0.2%。另分別有1.4%和7.7%的高小學生和中學生曾吸食電子煙。0.8%和2.3%高小學和中學生曾吸食加熱煙，當中一成七至三成半人從不吸捲煙。現時吸加熱煙的中學生中，更有77.3%為同時用捲煙的雙重吸食者。

政府：5年後7.8%目標不變

衛生署控煙酒辦公室主任封螢認為，2017與2019年吸煙率相若，統計學上無顯著差別，政府發新聞稿稱仍以在2025年把吸煙率進一步減至7.8%為目標。但吸煙與健康委員會主席鄺祖盛指出，本港吸煙率持續下降，過去兩年不跌反升，而吸食電子煙及加熱煙人數增加，對「控煙工作已響起嚴重警號」，憂比率進一步攀升；本港連續6年凍結煙稅，持續削弱價格對降需求的影響力，促大幅增煙稅。

學者促大增煙稅訂禁煙時間表

港大公共衛生學院副教授何世賢指出，結果反映有青少年正使用加熱煙，更吸引到從無食過捲煙的青少年嘗試此類煙草產品，是不能忽視的問題，加熱煙中尼古丁可致上癮亦可影響青少年腦部發展，並含有多種致癌物，反映有需要盡快全禁另類吸煙產品。本港吸煙率調頭回升，何世賢促港府盡快加煙稅和為全面禁煙訂立時間表，鼓勵煙民盡快戒煙和避免有新煙民。

最近立法會終止審議全禁另類吸煙產品的修訂條例，封螢表示遺憾且無奈，憂這類產品使用量會因此增加，會繼續以現行法例規管含尼古丁的電子煙及加熱煙。