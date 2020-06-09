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港聞二

推「5G應用平台」 供測試自動駕駛

【明報專訊】5G網絡今年4月陸續推出，政府為鼓勵各界及早使用技術以推動創新和智慧城市應用，5月透過第二輪「防疫抗疫基金」推出「5G技術資助計劃」，每個項目上限資助50萬元。生產力促進局於旗下的汽車科技研發中心推出「5G應用測試平台」，提供測試專用的5G網絡、室內外場地、小型自動駕駛平台等，冀與5G應用的開發商合作開展研發項目。

生產力局汽車科技研發中心總經理潘志健表示，自去年中已開始籌備「5G應用測試平台」，今年5月初正式推出，現與中國移動合作，於佔地約1.3萬平方呎地方安裝3.5吉赫5G網絡，包括室內及室外範圍，並與另外數個電訊商聯繫，讓場景有不同5G網絡供測試不同應用。

開發室內巡邏機械人 量溫濕光度

潘說，除一般5G物聯網應用，研發中心亦自行開發小型自動駕駛平台「Mini Mover」，供開發商搭載不同儀器、系統作開發及測試。他舉例，正與本地初創公司路邦科技（Roborn Technology）合作開發室內巡邏機械人，路邦科技開發的綜合空氣質素感應器可量度溫濕度、光度、亞摩尼亞含量等，搭載於小型自動駕駛平台上可測試實時收集數據的效能。潘期望測試平台可鼓勵更多本地企業與中心合作開展研發項目。

另外，研發中心開發的無人車去年已完成歷時9個月的測試，測試包括於科學園內運輸署許可下場景中的直路、迴旋處行駛、爬頭等，但受法例所限未能進一步路測，轉而開發遙距駕駛。

發展碼頭機場樂園無人車技術

生產力局首席創新總監張梓昌說，受惠5G網絡，遙距駕駛亦將可行，而香港一般道路的複雜性是測試場景的幾何級，加上研發中心主要支援中小企，需視無人車技術對於本地業界的價值，「若大車廠已在做無人車技術，我們毋須重複」，遂傾向發展適用於特定場景，如貨櫃碼頭、機場、樂園等的無人車技術。

相關字詞﹕機械人 5G網絡 防疫抗疫基金 創科線 生產力局 創科線

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