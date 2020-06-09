強積金經紀文件多錯 食店失補貼 東主稱遭冒簽 警方及宏利調查

明報記者 張煒明

宏利回應稱就個案已展開調查，並作合適跟進。警方證實已接獲相關報案，暫列行使虛假文書，交由灣仔警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。

保就業計劃秘書處指出，不掌握有關個案詳情，現階段不能評論或回應，建議該公司向其強積金受託人反映有關問題，並先遞交網上申請。截至昨日3時，約14.6萬名僱主及18.8萬名自僱人士登記參加保就業計劃，暫未有被拒申請的數字。

去年底要求轉戶口 今年3月始處理

郭小姐2015年在銅鑼灣開設外賣手卷店熊築地，並註冊成無限公司。至2018年尾她為擴充業務，將食店註冊成有限公司，並將無限公司關閉。同時她口頭要求宏利一名蕭姓經紀將強積金轉為有限公司，對方稱不用轉。直至2019年底，郭小姐委任的核數師向她稱，無限公司和有限公司法律上為兩間公司，應為新公司開設一個新強積金戶口。

郭再向經紀要求轉強積金戶口，對方稱要請示上司，拖拉至3月，郭再三要求一定要轉戶口，經紀才為她處理文件，其間郭一直透過自動轉帳為員工供款至無限公司的戶口，並於23日以支票將4萬多元交給經紀，希望補回有限公司戶口1月、2月的員工供款。

宏利5月稱紀錄不符 政府拒補貼申請

政府於4月8日公布保就業計劃，宏利4月16日書面回覆收妥郭小姐的支票，其後郭於5月5及6日收到宏利來信，稱其文件上僱主及僱員簽名與宏利紀錄不符。郭再於21日收到積金局來信，稱其未完成1月及2月的員工供款，須罰款。郭其後於6月1日將文件交予保就業計劃辦事處，對方口頭告知不接受5月7日後未完成強積金供款的公司申請。以她食店4個全職一個兼職員工計算，估計少收約25萬元工資補貼。

文件手寫變打字 帳戶填錯日期擅改

她其後翻查已遞交宏利的文件，發現她3月份手寫並簽名的多份文件，變成電腦打字填寫，而她根本無簽過該些文件。其他文件亦包括經紀填錯銀行戶口號碼、填錯供款日期、擅改供款日期等。她懷疑事件涉虛假文書，已報警求助。

郭小姐稱，自己公司一直存在，只是商業登記上轉變過，「我仍然都係同一班員工，仍然供緊MPF，只不過係公司BR不一樣，咁就拎唔到保就業。我公司畀疫情影響到，應該拎到呢筆援助金，點解又界定為拎唔到？」她質疑有強積金公司和政府「夾埋」，故意出錯令政府省回援助金，「宏利作為我強積金受託人，點解佢出錯好似無受到任何懲罰呢？受懲罰好似得我哋」。保就業計劃秘書處澄清，有關質疑絕非事實。

無法申另一資助 「點解佢出錯我受罰」

郭又說，其店持有食物製造廠牌照，加上不設座位，無法申請食環署在防疫抗疫基金下設的餐飲處所（社交距離）資助計劃。該計劃按照持牌處所的樓面面積，經會計師核實帳目後，發放25萬至220萬元不等的資助，申請期有一個月，比保就業的3星期長。「政府係玩緊我哋呢邊保就業計劃申請者，人哋都係餐廳，點解差咁遠呢？」她說，連鎖餐廳通常設有座位，批評政府「益晒大商家，傾斜晒」。