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聶德權：公務員敵視內地問題很大 稱兩重身分不言而喻 工會：言論「嚇死好多公務員」

【明報專訊】公務員事務局長聶德權（圖）前日稱，香港公務員同樣是「中國香港特區的公務員」，執行職務要考慮兩重身分。他昨形容這並非新說法，是「不言而喻」，稱不能單從「本土」考慮問題，又強調公務員言行舉止要符合身分，不能令人質疑是否支持政府政策。有公務員工會認為，政府愈來愈收緊公務員言論，又稱「兩重身分」論「嚇死好多公務員」。

稱公務員不能單從「本土」考慮問題

聶德權昨主動致電港台《千禧年代》表示，香港公務員為中華人民共和國香港特別行政區的公務員，兩重身分是不言而喻，而作為中國的特別行政區，公務員考慮問題時不能單從本土出發，若對內地採取敵視、抗拒態度，問題會很大，考慮政策時亦要思考國家、香港發展如何可幫助彼此，才能發揮一國兩制優勢。

被問到公務員的言論自由，聶德權稱政府制訂政策時，參與的公務員、政治委任官員應暢所欲言，但政府作決定後，公務員應一心一意支持、推行政策解說落實工作。他稱港人受《基本法》保障言論自由，但公務員身分會有要求，「你的言論、表達自由，是會受到限制」，稱公務員言行舉止需符合身分，不能在說話或行動上令人質疑是否支持政府政策。

稱言行要符身分 自由受限

聶德權稱，衡量原則在於公務員需考慮其言行會否影響到需要履行的職責，以及他人會否產生誤會、質疑、疑心。他說如果有需要，會提醒公務員。

促慎用社交平台 「未必是私人」

被問到公務員可否在個人社交平台表達意見，聶稱網上平台傳播力甚強，「可能你以為（帖文）是私人，最終亦未必是私人」，籲使用社交平台時要注意，考慮公務員身分。

梁籌庭：政府只禁4類職位參與政治

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，聶德權曾致電他講解「兩重身分」是廣義說法，像「中國香港」一樣，但梁認為其言論「嚇死好多公務員」，憂慮講錯話要受懲處。梁籌庭又說，政府對公務員言論愈收愈緊，公務員很多時是遭「起底」導致政治言論曝光，若這樣都會受懲處，令人認為失去言論自由。他質疑政府訂明除4類職位（首長級、政務主任、新聞主任、警務處的紀律部隊人員）外，容許公務員可以參與政治，現時卻阻嚇公務員。

華員會會長利葵燕認為，若聶德權認為公務員應多考慮國家層面，應培訓如何與時俱進，只談考慮國家情况「並非真的很實際」。她說聶德權「兩重身分」講得含糊、不完整，她認為在兩制之下，香港與內地公務員是不同系統和制度。

利葵燕又稱，《公務員守則》已規管公務員需政治中立、忠誠執行政策等，認為不涉言論自由，若涉及政府派錢1萬元等政策，公務員對手續問題提意見，作為市民身分很平常，不涉及影響政府聲譽；至於「港區國安法」，她認為若提出意見、不觸及推翻一國兩制，應不存在問題。

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