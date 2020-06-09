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書商：資助不夠書展場租 國安法恐削自由

【明報專訊】政府昨宣布書展將於7月15至21日如期舉行，防疫基金將撥4000萬元資助本地參展商，上限10萬元，但有出版社稱不夠付書展場租。除了疫情，今年書展可能要面對港區國安法，有出版界人士擔心國安法影響出版自由。

場租縱獲補貼 人流料打折

去年書展有超過680個參展商，貿發局相信今年展商數目不會比去年少，屆時會為入場者量體溫，也會控制入場人數。

「香港文學館」今年計劃第三度參展，理事及召集人鄧小樺表示，早前曾辦賣舊書活動，採取人流限制、為客人量體溫、員工戴手套等措施，已有相關經驗。她又稱有出版商得悉有資助後重新考慮參展。

點子出版總編輯余禮禧稱，今年場租無減，約兩萬多元一格（9平方米），以其出版社為例，每年租金約14萬，10萬元資助不足付租。他說，就算場租得到補貼，但人流同樣或會「打折」，有心理準備今年或會蝕。

鄧小樺：再版六四背景書忐忑

另外，鄧小樺憂慮出版界或因港區國安法面對打壓，稱香港文學館將會復刻作家崑南以六四為背景的《天堂舞哉足下》，「過往不需考慮任何東西，想寫什麼就寫什麼，今年有點忐忑」。她又疑惑今年場內書展能否再設連儂牆。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，做好控制人數、要求入場者量體溫、戴口罩等，書展風險不高，並建議主辦單位提供酒精搓手液。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，不少人觸摸書籍，市民需更注意手部衛生，另建議參商展職員戴手套。

相關字詞﹕限聚令 新型冠狀病毒 書展

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