海園重開豁免限聚 議員批雙重標準 書展如期7月 郭家麒：顯禁集會屬政治打壓

商經局：迪士尼短期內重開

商務及經濟發展局邱騰華昨表示，隨着疫情緩和，會盡快起動本地旅遊業、經貿活動及支援進出口業 。其中海洋公園本周六重開，迪士尼樂園亦短期內重開，但日子未明。一年一度的書展如期7月15至21日於灣仔會展舉行，同樣有戴口罩與量體溫、控制入場人數措施。

海洋公園表示，將要求訪客及員工入園前量體溫，除進食外需在園內任何範圍戴口罩。市民需提早網上預約入場，首兩周入場人數設限制，客容量會由36,300人減至四分之一，即約9000人，其後逐步提升至原本客容量一半，個別景點客容量則減低一半。

海園周六重開 客量減3/4須網上預約

邱騰華指出，重開的主題公園將有嚴謹衛生措施，包括限制五成人數入場，例如網上預約入場，在場內要戴口罩、使用設施前後清潔等。被問在8人限聚令下一家9口或一群學生能否入場，他說主題公園的入園人數不受限聚令限制。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，近日雖有瀝源邨祿泉樓爆發感染，但暫未見病毒散播至社區，相信做好人流控制等措施下重開主題公園風險不高。但他提醒在主題公園需全程戴口罩，包括玩機動遊戲。他說不少小孩會到主題公園，家長須監督，避免他們脫口罩。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，需控制主題公園入場人數、分隔排隊者，尤其室內場空氣較不流通，需控制人數減低傳播病毒風險。他提醒市民戴口罩，做好手部衛生，有病徵或近日曾接觸確診者市民勿到主題公園。至於限聚令不涵蓋主題公園是否合適，他說平日街上不少人聚集，如排隊等候巴士，限聚令早形同虛設。

旅界：樂園書展聚萬人 9人本地遊卻禁

醫生兼公民黨立法會議員郭家麒批評政府以防疫為名，用限聚令禁示威集會，卻如常開放樂園及辦書展，兩者入場人次多，傳播病毒風險較一般社交活動高，「根本是雙重標準」，顯示限聚令僅政治打壓工具。專營本地深度遊的「活現香港」創辦人陳智遠昨在facebook質疑：「點解書展十幾萬人又得，海洋公園上千上萬人亦得，本地深度遊九個人就唔得？」

旅遊及商貿方面，邱說最近有接獲其他國家查詢，能否與本港設雙邊旅遊通道（即旅遊氣泡），港府也主動問疫情較穩定國家，當中要討論測檢互認等。為鼓勵業界參與下半年商貿活動，政府透過防疫基金及市場拓展基金提供資助，參展費如在2萬內，基本可獲全免，並簡化手續令參展企業毋須墊支， 參展商最多可擺10個攤位。

綠色遊資助倍增至1億 旅議會：限聚難辦

此外，政府去年底推綠色生活本地遊鼓勵計劃，每間旅行代理商為每名香港居民安排合資格綠色生活本地遊，可獲100元鼓勵金，資助額將由5000萬增至1億元，並延長資助導遊培訓的計劃多半年。旅議會主席黃進達歡迎，但稱8人限聚令下難組團，且計成本並不划算，盼盡快放寬或取消限聚令，另冀放寬條件，例如不需包餐。