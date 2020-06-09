陳弘毅：現行法例「真空」 梁愛詩：國安不屬自治

陳：港英亦有法律保障管治權

陳弘毅與梁愛詩昨出席有關網上研討會，探討基本法的歷史和實踐過程。陳弘毅提到，港英時代同有法律保障政府在港的管治權，由警隊政治部負責執行，其工作包括調查加入政府工作的人的背景，若有左派背景，則不可入政府工作。

針對「港區國安法」規範的4個範疇，包括分裂國家、顛覆國家政權、實施恐怖活動及外國與境外勢力干預香港事務，陳弘毅表示，本港現行的《刑事罪行條例》在分裂國家及顛覆國家政權方面完全「真空」；又稱香港「反恐條例」較外國類似法例簡陋，只針對罪犯的財產並不足夠，而《社團條例》只禁止外國政治團體在港活動，「港區國安法」處理的則不止是活動，亦不限於政治團體，而是外部干預的問題。

同場的梁愛詩表示，國家安全問題不在香港的自治範圍，人大有權力訂立「港區國安法」，此舉並沒有違反基本法。她稱基本法23條列明香港應就國家全安問題自行立法，但「不可因香港沒有做，中央便不可做」。

（港區國安法）