港聞

港聞二

陳弘毅：現行法例「真空」 梁愛詩：國安不屬自治

【明報專訊】基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅昨在《基本法》頒布30周年網上研討會上稱，針對「港區國安法」規範的4個範疇如顛覆國家政權等，在現行香港法例有「真空」和不足；前律政司長梁愛詩則稱，國家安全問題不在香港的自治範圍，全國人大有權訂立「港區國安法」而不違反基本法。

陳：港英亦有法律保障管治權

陳弘毅與梁愛詩昨出席有關網上研討會，探討基本法的歷史和實踐過程。陳弘毅提到，港英時代同有法律保障政府在港的管治權，由警隊政治部負責執行，其工作包括調查加入政府工作的人的背景，若有左派背景，則不可入政府工作。

針對「港區國安法」規範的4個範疇，包括分裂國家、顛覆國家政權、實施恐怖活動及外國與境外勢力干預香港事務，陳弘毅表示，本港現行的《刑事罪行條例》在分裂國家及顛覆國家政權方面完全「真空」；又稱香港「反恐條例」較外國類似法例簡陋，只針對罪犯的財產並不足夠，而《社團條例》只禁止外國政治團體在港活動，「港區國安法」處理的則不止是活動，亦不限於政治團體，而是外部干預的問題。

同場的梁愛詩表示，國家安全問題不在香港的自治範圍，人大有權力訂立「港區國安法」，此舉並沒有違反基本法。她稱基本法23條列明香港應就國家全安問題自行立法，但「不可因香港沒有做，中央便不可做」。

（港區國安法）

相關字詞﹕梁愛詩 陳弘毅 港區國安法 基本法

上 / 下一篇新聞

三度擴軍 皆大型社運後 警倘如數擴充 警民比例將20年新高
三度擴軍 皆大型社運後 警倘如數擴充 警民比例將20年新高
預算案6.1億購槍彈裝備 增兩倍
預算案6.1億購槍彈裝備 增兩倍
無足夠制度制衡 人權組織憂淪「警察社會」
無足夠制度制衡 人權組織憂淪「警察社會」
SARS前後「瘦身」7年 破案率未見下滑
SARS前後「瘦身」7年 破案率未見下滑
藏鐵槌女副學士生囚5周 求情稱被新聞片煽動
藏鐵槌女副學士生囚5周 求情稱被新聞片煽動
跳閘漢涉摑8巴 港鐵職員：無反抗因「聆聽乘客」
跳閘漢涉摑8巴 港鐵職員：無反抗因「聆聽乘客」
張曉明：國安法不擴打擊面不羅織罪名 舉例劉曉波以言入罪 泛民：內地比比皆是
張曉明：國安法不擴打擊面不羅織罪名 舉例劉曉波以言入罪 泛民：內地比比皆是
稱反對派圖奪權 張：港問題是「政治問題」
稱反對派圖奪權 張：港問題是「政治問題」
限聚令未除 6‧12集會順延一周
限聚令未除 6‧12集會順延一周
海園重開豁免限聚 議員批雙重標準 書展如期7月 郭家麒：顯禁集會屬政治打壓
海園重開豁免限聚 議員批雙重標準 書展如期7月 郭家麒：顯禁集會屬政治打壓
書商：資助不夠書展場租 國安法恐削自由
書商：資助不夠書展場租 國安法恐削自由
學生遊玩後確診 首爾樂天世界關門消毒
學生遊玩後確診 首爾樂天世界關門消毒
話你知：海園屬娛樂場所 列限聚放寬名單
話你知：海園屬娛樂場所 列限聚放寬名單
聶德權：公務員敵視內地問題很大 稱兩重身分不言而喻 工會：言論「嚇死好多公務員」
聶德權：公務員敵視內地問題很大 稱兩重身分不言而喻 工會：言論「嚇死好多公務員」
遮車牌防起底 警「忘記撕走」駕車出街
遮車牌防起底 警「忘記撕走」駕車出街
涉藏爆炸品材料 少年及姨媽被捕
涉藏爆炸品材料 少年及姨媽被捕
工會提罷工3訴求 促醫局表態反國安法
工會提罷工3訴求 促醫局表態反國安法
遭陳志全私人控襲擊 郭偉強下月答辯
遭陳志全私人控襲擊 郭偉強下月答辯
強積金經紀文件多錯 食店失補貼 東主稱遭冒簽 警方及宏利調查
強積金經紀文件多錯 食店失補貼 東主稱遭冒簽 警方及宏利調查
生產力局創「隔空撳𨋢」 指向樓層即按掣
生產力局創「隔空撳𨋢」 指向樓層即按掣
推「5G應用平台」 供測試自動駕駛
推「5G應用平台」 供測試自動駕駛
吸煙率16年首升 委會：嚴重警號
吸煙率16年首升 委會：嚴重警號
智障翁肛塞紗布後不治 胞弟疑護老院虐待
智障翁肛塞紗布後不治 胞弟疑護老院虐待
海關搗石首魚鰾走私 巿值2500萬
海關搗石首魚鰾走私 巿值2500萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳同佳自首 管牧話等台港通關
【Emily】陳同佳自首 管牧話等台港通關
【Emily】律師會會長改選 有人叫彭韻僖坐多年
【Emily】律師會會長改選 有人叫彭韻僖坐多年
【Emily】防臭味攻擊 梁君彥禁議員鎖櫃
【Emily】防臭味攻擊 梁君彥禁議員鎖櫃
【Emily】學校觀察防疫 葉sir兼做風紀副隊長
【Emily】學校觀察防疫 葉sir兼做風紀副隊長
【Emily】聯盟長江中心請願 促置富減租
【Emily】聯盟長江中心請願 促置富減租
【Emily】赤鱲角龍捲水上漂
【Emily】赤鱲角龍捲水上漂