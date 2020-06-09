稱反對派圖奪權 張：港問題是「政治問題」

張曉明說，香港社會「高度政治化、泛政治化、民粹主義化」，並有一系列問題，包括國安不設防、國民教育難以推行、充斥媒體對國家的各種負面報道、荒誕的試題等，認為都是反對派蓄意製造的政治對立，是要在香港奪權變天、推翻國家政權，「顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度」。

胡志偉：無規定建制永佔過半議席

胡志偉批評中央錯判形勢，特首林鄭月娥甘願奉上香港自治權利，才是香港日益失色的最主要原因。他說《基本法》無規定建制派永遠佔議會過半數議席，不明白何謂「奪權變天」，又稱立法會有制衡行政機關的權力，張的說法有扭曲基本法之嫌，或反映中央無法接受民主選舉，要將全面管治權延伸至香港。

對於張曉明批評國民教育難以推行、學校考試題荒誕不經，教育界議員葉建源表示，本港教育是兩制的一部分，文憑試歷史科考題的爭議，是兩地出題方式不同，「（內地）不了解出題方式，會誤解是離經叛道」。葉認為香港應推國民教育，但國教是希望學生客觀認識中國的發展、培養學生獨立思考。

劉兆佳：縱取35+ 反對派空間亦縮

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央早將香港問題定性為政治問題，昔日冀以經濟手段解決部分政治問題，但現時政治問題演變成國家安全問題，令到中央不得不出手處理。他認為中央不惜一切訂立國安法，要確保管治權不落在內外反華勢力手上。他說，人大就基本法104條宣誓條文釋法、近日要立國安法，都令反對派企圖把立法會變成反中平台的空間收窄，「反對派即使取得35+，還有幾多活動空間？若他們有激烈對抗行動，可能會失去議席」。

（港區國安法）