張曉明：國安法不擴打擊面不羅織罪名 舉例劉曉波以言入罪 泛民：內地比比皆是

民主派批評港區國安法會成鎮壓異見的法律武器，亦斥中央諉過於人，無反思港府管治失敗和施政錯誤。

張曉明昨在港府舉辦的《基本法》頒布30周年網上研討會上發表演說，除港區國安法外，他亦談及香港的主要問題不是經濟民生問題，而是政治問題，稱反對派要在香港奪權變天，影響一國兩制實施（見另稿）。

張：國安愈牢固 兩制空間愈大

張曉明說，「國家安全底線愈牢，一國兩制空間愈大」，形容維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制的應有之義、核心要義，重申人大作國安法的《決定》及下一步由人大常委會制定有關法律，都是天經地義。

張說去年6月修例風波以來，有人持續進行各種暴力活動，包括毁壞地鐵、四處縱火、打砸商舖、對普通市民擅用「私刑」，甚至「火燒活人」慘劇，「表現出明顯的恐怖主義犯罪傾向」；一些組織和個人明目張膽地鼓吹「港獨」和「自決」言論，並侮辱和焚燒國旗、污損國徽和衝擊中央駐港機構和立法會等，批評外國勢力和台灣勢力插手和干預香港事務，包括美國制定《香港人權與民主法案》。

張曉明說一定程度上認同這次中央出手是由香港反對派和激進分離勢力逼出來的，若港府能自行完成基本法23條立法，自然毋須中央出手，但連國歌法案在立法通過都那麼艱難，在可預期的將來，完成國家安全立法是「天方夜譚」，故中央出手是「現實政治下的必然選擇」。

張曉明又稱，反對派把港區國安法污名化、妖魔化，他已聽到一些謠言，稱中央駐港國家安全機構「可以在香港隨意抓人」、「把人送到內地受審」等。他澄清，國安機構在內地辦案也要嚴格依法辦事，「怎麼可能到了香港，反而變得無拘無束呢？」他強調港區國安法不會擴大打擊面、羅織罪名和任意出入人罪，只會針對港獨、黑暴和攬炒勢力等極少數人。

稱殺氣騰騰 楊岳橋：無反思管治失敗

民主黨主席胡志偉斥責中港官員大話連篇，毫無說服力，舉例譚作人追查四川汶川大地震豆腐渣工程真相、王全璋捍衛法制和劉曉波倡議民主，最終都被控以顛覆國家政權之罪，證明中共愛以言入罪，羅織罪名的行為比比皆是，認為港區國安法出台後，這些罪名隨時加諸港人頭上，成為鎮壓異見的法律武器。

胡志偉批評，中港官員忘記了基本法的初心，一國兩制的精粹在於尊重彼此分歧，所以才會有高度自治和基本法對港人一直享有各種言論、集會、結社以至罷工自由和權利的保障，料港區國安法實施後，兩制優勢將不再存在。

公民黨黨魁楊岳橋形容張曉明的講話「殺氣騰騰」，只把過去數年抗爭定性為分裂國家和有境外勢力介入的動亂，卻無反思港府的管治失敗及施政錯誤，不能令國際社會信服。

明報記者

（港區國安法）