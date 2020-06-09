港聞

港聞一

跳閘漢涉摑8巴 港鐵職員：無反抗因「聆聽乘客」

【明報專訊】港鐵站務主任去年10月攔阻一名前往集會的無業漢「跳閘」時，稱遭對方掌摑8巴，無業漢昨於東區裁判法院否認一項普通襲擊罪受審。站務主任供稱，他被摑的20秒內無阻擋或還擊，因要「聆聽乘客」，並稱「一直都等緊佢解釋（為何跳閘）」。案件押後今午裁決。

報稱無業的被告譚煒林（38歲）否認於2019年10月14日，在中環港鐵站A出口大堂襲擊男子莫志富。

1985年入職港鐵、現為站務主任的事主莫志富昨供述，當天晚上7時許，他聽到A出口附近一閘機傳來玻璃碎裂聲音，遂到場了解，不久後被告在他身旁跳閘，他隨即喝住被告，被告反問「你係咪欠打？」，並掌摑其兩邊臉部共8巴，過程約20秒，其間自己無反抗。

被告稱阻事主前進 手掌意外觸面

事主在接受辯方盤問時聲稱「唔係捱打，係要聆聽乘客」，並稱「一直都等緊佢解釋（為何跳閘）」，又形容被告的力度「好似老竇教仔咁，未到一槌打低我」。辯方質疑事主不反抗是「反智」。

被告當日欲到中環參與「香港人權民主法案集氣大會」，並辯稱事主見他跳閘後，大叫「你咪走呀，我𠵱家出閘打鑊你」。被告擔心被事主對講機擊中，「自然反應」下伸右手臂、張開手掌阻擋事主前進，惟因高度問題，手掌剛巧落在事主臉上。

【案件編號：ESCC2646/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕跳閘 港鐵 普通襲擊 反修例運動

上 / 下一篇新聞

三度擴軍 皆大型社運後 警倘如數擴充 警民比例將20年新高
三度擴軍 皆大型社運後 警倘如數擴充 警民比例將20年新高
預算案6.1億購槍彈裝備 增兩倍
預算案6.1億購槍彈裝備 增兩倍
無足夠制度制衡 人權組織憂淪「警察社會」
無足夠制度制衡 人權組織憂淪「警察社會」
SARS前後「瘦身」7年 破案率未見下滑
SARS前後「瘦身」7年 破案率未見下滑
藏鐵槌女副學士生囚5周 求情稱被新聞片煽動
藏鐵槌女副學士生囚5周 求情稱被新聞片煽動
張曉明：國安法不擴打擊面不羅織罪名 舉例劉曉波以言入罪 泛民：內地比比皆是
張曉明：國安法不擴打擊面不羅織罪名 舉例劉曉波以言入罪 泛民：內地比比皆是
稱反對派圖奪權 張：港問題是「政治問題」
稱反對派圖奪權 張：港問題是「政治問題」
陳弘毅：現行法例「真空」 梁愛詩：國安不屬自治
陳弘毅：現行法例「真空」 梁愛詩：國安不屬自治
限聚令未除 6‧12集會順延一周
限聚令未除 6‧12集會順延一周
海園重開豁免限聚 議員批雙重標準 書展如期7月 郭家麒：顯禁集會屬政治打壓
海園重開豁免限聚 議員批雙重標準 書展如期7月 郭家麒：顯禁集會屬政治打壓
書商：資助不夠書展場租 國安法恐削自由
書商：資助不夠書展場租 國安法恐削自由
學生遊玩後確診 首爾樂天世界關門消毒
學生遊玩後確診 首爾樂天世界關門消毒
話你知：海園屬娛樂場所 列限聚放寬名單
話你知：海園屬娛樂場所 列限聚放寬名單
聶德權：公務員敵視內地問題很大 稱兩重身分不言而喻 工會：言論「嚇死好多公務員」
聶德權：公務員敵視內地問題很大 稱兩重身分不言而喻 工會：言論「嚇死好多公務員」
遮車牌防起底 警「忘記撕走」駕車出街
遮車牌防起底 警「忘記撕走」駕車出街
涉藏爆炸品材料 少年及姨媽被捕
涉藏爆炸品材料 少年及姨媽被捕
工會提罷工3訴求 促醫局表態反國安法
工會提罷工3訴求 促醫局表態反國安法
遭陳志全私人控襲擊 郭偉強下月答辯
遭陳志全私人控襲擊 郭偉強下月答辯
強積金經紀文件多錯 食店失補貼 東主稱遭冒簽 警方及宏利調查
強積金經紀文件多錯 食店失補貼 東主稱遭冒簽 警方及宏利調查
生產力局創「隔空撳𨋢」 指向樓層即按掣
生產力局創「隔空撳𨋢」 指向樓層即按掣
推「5G應用平台」 供測試自動駕駛
推「5G應用平台」 供測試自動駕駛
吸煙率16年首升 委會：嚴重警號
吸煙率16年首升 委會：嚴重警號
智障翁肛塞紗布後不治 胞弟疑護老院虐待
智障翁肛塞紗布後不治 胞弟疑護老院虐待
海關搗石首魚鰾走私 巿值2500萬
海關搗石首魚鰾走私 巿值2500萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳同佳自首 管牧話等台港通關
【Emily】陳同佳自首 管牧話等台港通關
【Emily】律師會會長改選 有人叫彭韻僖坐多年
【Emily】律師會會長改選 有人叫彭韻僖坐多年
【Emily】防臭味攻擊 梁君彥禁議員鎖櫃
【Emily】防臭味攻擊 梁君彥禁議員鎖櫃
【Emily】學校觀察防疫 葉sir兼做風紀副隊長
【Emily】學校觀察防疫 葉sir兼做風紀副隊長
【Emily】聯盟長江中心請願 促置富減租
【Emily】聯盟長江中心請願 促置富減租
【Emily】赤鱲角龍捲水上漂
【Emily】赤鱲角龍捲水上漂