跳閘漢涉摑8巴 港鐵職員：無反抗因「聆聽乘客」

報稱無業的被告譚煒林（38歲）否認於2019年10月14日，在中環港鐵站A出口大堂襲擊男子莫志富。

1985年入職港鐵、現為站務主任的事主莫志富昨供述，當天晚上7時許，他聽到A出口附近一閘機傳來玻璃碎裂聲音，遂到場了解，不久後被告在他身旁跳閘，他隨即喝住被告，被告反問「你係咪欠打？」，並掌摑其兩邊臉部共8巴，過程約20秒，其間自己無反抗。

被告稱阻事主前進 手掌意外觸面

事主在接受辯方盤問時聲稱「唔係捱打，係要聆聽乘客」，並稱「一直都等緊佢解釋（為何跳閘）」，又形容被告的力度「好似老竇教仔咁，未到一槌打低我」。辯方質疑事主不反抗是「反智」。

被告當日欲到中環參與「香港人權民主法案集氣大會」，並辯稱事主見他跳閘後，大叫「你咪走呀，我𠵱家出閘打鑊你」。被告擔心被事主對講機擊中，「自然反應」下伸右手臂、張開手掌阻擋事主前進，惟因高度問題，手掌剛巧落在事主臉上。

【案件編號：ESCC2646/19】

（反修例風暴）