藏鐵槌女副學士生囚5周 求情稱被新聞片煽動

已還押4個多月 毋須入獄

被告韓德芳（現年20歲）為港大專業進修學院副學士生，原被控兩罪，昨日受審，惟她在開審前承認一項管有物品意圖損壞財產罪，即於去年11月12日在長沙灣福榮街512號外，管有鐵槌、摺刀、扳鉗、螺絲批、消毒酒精、打火機及一疊報紙。另一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控方決定不提證供起訴，裁判官遂撤銷該控罪。

官寄語日後做護士圓夢

辯方求情稱，被告自小希望投身醫護界，她在還押期間沒有放棄學業，靠讀教科書自修。辯方稱，被告是在新聞片段煽動下以錯誤方式表達訴求，已感悔疚，現患有抑鬱症及創傷後壓力症。

裁判官黃士翔表示，被告管有的物品可供多人使用，她亦承認有意圖破壞道路和欄杆，或引致危險；惟黃官接納辯方所說，相信被告在還押4個多月已得到教訓，寄語「希望你終有一日可以做護士」。

水樽擲警車 運輸工囚8月

另外，展覽舞台搭建工人羅偉洛（26歲）於去年10月13日在旺角以膠水樽擊中警車，以及攜有一支激光筆，被還押8個月後，昨在九龍城裁判法院承認各一項企圖刑事損壞罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方求情時稱，羅當時為泄憤而將水樽擲向警車。署理主任裁判官嚴舜儀聞言問道：「有咩咁憤怒？因為有警員驅散示威而泄憤？」並稱有理由相信激光筆是用以阻礙警員執勤，遂判羅入獄8個月。

28歲運輸工杜嘉俊去年10月27日於尖沙嘴藝術館外被搜出一支金屬伸縮棍、兩支彈弓、32粒彈珠及179粒鋼珠，昨亦在九龍城裁判法院承認一項管有攻擊性武器罪名。嚴官認為被告帶武器參與未經批准的遊行，顯然早已預視遊行不會和平，相信被告是用來「阻嚇警方狙擊及抗拒警員執勤」，判他即時入獄8個月。

【案件編號：WKCC4264、KCCC2547 & 2634/19】

（反修例風暴）