港聞

港聞一

SARS前後「瘦身」7年 破案率未見下滑

【明報專訊】警隊近年大幅擴充編制，以加強維持社會治安、防止和偵破罪案等，但根據近20年警隊人手編制變動數據，警隊曾經歷長達7年的「瘦身」期，以配合2003年SARS疫情後政府節約開支，其間警隊人手最高一年減少逾800人，但同期警隊破案率維持在四成以上的平均水平，並無因人手減少而有明顯落差。

本報翻查歷年預算案資料，警隊於2002/03年度起連續5個財政年度縮減人手，每年預算減少的職位由200多至600多個不等，經修訂的實際減幅普遍更高，其中2005年減幅高達800多個，2006年減幅亦超過600個（見圖二）。連同再之前兩年原預算編制有輕微增長、但實際反而減少約240及460個職位，當時警隊「瘦身」期長達7年。

去年人手增千 破案率20年最低

在警隊人手變動與破案率方面，警方破案率即使在「瘦身」期間仍大致平穩，除2003年跌穿四成，至39.2%，其餘年份不論人手增減，破案率長年維持在42%至46%之間。值得留意的是，2016至2018年間警隊大增人手，破案率顯著增至47%或48%，但2019年增加千人，破案率卻跌至20年來最低，僅37.1%。

至於警隊當年縮減編制帶來的成本效益，時任警務處副處長（管理）馮兆元於2005年初受訪時透露，自2003/04年度政府開始削減預算開支，警隊共節省8.2億元及刪除近2000個職位，單是2005/06年度估計節省2.96億元。

（反修例風暴一周年）

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