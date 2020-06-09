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無足夠制度制衡 人權組織憂淪「警察社會」

【明報專訊】香港警民比例長年高踞世界前列，有學者認為警隊長久以來都只依賴大量人手維持治安，「係咪可以考慮用科技或其他方法去維持秩序？」；有人權組織則認為，政府未有聆聽公眾訴求解決社會矛盾，寧擴充警隊加強武力，長久下去香港會淪為「警察社會」（Police State）。

聯合國曾指港警民比例全球第五高

根據2013年聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的數字，香港在全球國家及地區的警民比例排名第五，更是亞洲之首，每10萬人有450名警察，而頭4位依次是俄羅斯（564）、土耳其（474）、意大利（467）和葡萄牙（454），而鄰近香港的日本和新加坡每10萬人口則分別有204和170名警察；不過，UNODC當年計算所採用的數據準則，現已難以覆查，而時任警務處長盧偉聰則曾於2017年1月稱，香港警民比例在全球各地區只屬中游，每10萬人口有399名警察，而這個比例與本報計算的數據脗合。

警政學者：港警有「勞動密集」問題

研究香港警政的教育大學社會科學系助理教授何家騏說，香港警隊有「勞動密集」（labour intensive）問題，「維持治安就是用大量的人手去巡邏」，政府似乎未想過其他方案，香港警隊與其他城市警隊不同之處，便是以中央集權、迅速動員及半軍事化模式運作，雖然警隊曾縮減規模，例如1998年金融風暴後減少招聘、削減輔警當值時間等，但即使人數減少，運作模式一直未有太大改變。

民權觀察發言人王浩賢稱，香港警隊編制不論在亞洲或全球均屬偏高，但本港無足夠監察制度制衡警力，例如監警會無獨立調查權，《警察通例》亦不屬法律，警員違反通例只會受內部處分，「但內部處分究竟是什麼？有否處分亦難以確認」，因此需設第三方機構懲處違法警員，否則難制衡日漸龐大的警力。

王續稱，政府允許警隊擴大編制反映其管治思維，質疑政府寧投放更多資源擴充警力和購置裝備應對示威活動，亦不願聆聽市民訴求，圖以強硬武力去維持治安；他批評若政府以警察作工具打壓不同聲音，長遠而言香港恐淪為「警察社會」。

（反修例風暴一周年）

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