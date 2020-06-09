預算案6.1億購槍彈裝備 增兩倍

【明報專訊】警務處長鄧炳強早前接受傳媒訪問時稱，示威者現時使用的武力程度已有構成「本土恐怖主義行為」的元素。去年6月反修例風波至今，警方裝備亦不斷升級，除使用催淚彈、橡膠子彈及胡椒噴霧等，警方亦曾研究引入更多武器，包括電槍或網槍等，警方大半年來多次透過招標為警隊「置裝」。
新一份財政預算案顯示，警隊大幅增加購買裝備的開支，例如有關「專門用途的物料及設備」（包括槍械、彈藥及保護裝備等），預算開支由2019/20年度的2.1億元，大幅增加至2020/21年度的6.1億元，增幅近兩倍；警方亦預算以7665萬多元更換6部裝甲車等。
本報翻查資料發現，去年示威活動開始後，警方多次透過部門本身或政府物流署招標添置裝備，包括於去年12月以逾500萬美元（逾3900萬港元）添置3932套戰術套裝，同月再招標購買2700個防彈頭盔。本報曾就購買頭盔一事向警方查詢，惟警方當時回覆稱裝備部署屬行動細節，不會公開，亦未有回應是否用於針對反修例示威的行動。
19/20年度用逾1.6萬催淚彈
2014年佔中運動期間，警方僅於9月28日發射87枚催淚彈，回望過去一年，警方在應對每場示威活動時幾乎都有使用催淚彈。根據警方資料，於2019/20財政年度期間（截至今年2月29日），警方於處理大型騷亂的行動中共使用了16,191粒催淚彈，海綿彈則有1880粒、橡膠子彈10,100粒及布袋彈2033粒。