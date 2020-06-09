三度擴軍 皆大型社運後 警倘如數擴充 警民比例將20年新高

明報記者 梁銘姿

過去大半年本港相繼發生反修例風波和新型冠狀病毒疫情，警隊在應對示威活動和執行「限聚令」等手法均引起社會爭議。根據香港民意研究所上月初所做的紀律部隊滿意度調查，受訪市民對警隊的評分為36.8，是9個紀律部隊中最低，有多達44%受訪市民給予警隊零分（100分為滿分），警隊民望陷於低谷。

傘運後首顯著擴充

根據近20年警隊編制變動數據，警隊經歷3次顯著的擴充，首次是2014年「雨傘運動」後，警方當年9月28日在金鐘共施發87枚催淚彈，引起社會極大迴響，在歷時79天的運動中，警民在金鐘、旺角及銅鑼灣等地發生連番衝突，市民不滿警方執法手法，致警民關係降至冰點。根據財政預算案資料，2015及16年的預算警隊職位較對上一年分別增加168及596個。

2016年農曆年初一晚，旺角爆發警民大衝突，釀成過百人受傷，包括90名警察及4名記者。警隊預算職位在其後的2018及19年分別增加575及1057個。最新一輪擴充編制則是去年起的反修例風波爆發後，警隊在本年度預算增聘人手，預計部門職位至明年增加2543個，包括一個首長級職位，職位總數達38,406個的歷史高位。

除部門編制數字，本報再根據歷年預算案部門總目中的「警務人員的調配情况」數據，分析剔除文職人員後的前線警員數目變動，發現警員人數在20年間由28,869增至明年預算的33,595，而同期本港人口增長超過86萬，由2002年的670多萬增至明年預測人口760多萬。

至於香港警民比例方面，2002年每10萬人口有428名警員，之後持續下跌，2007年以後跌穿400名警員的比例，其後的10年間基本上每10萬人口的警員數目維持在395至400左右，頗為穩定，但2018年後警民比例回升至10萬人對410警以上，至明年本港每10萬人口的警員數目大升至442人，警民比例超越2002年，達20年新高（見圖一）。

批打壓催生更大反抗

郭家麒：六七暴動尚且尋和解

警方之前透露，本年度會增加三大隊共約500名機動部隊人員，令每個陸上總區都有兩個大隊執勤，日後遇有突發事情可用常規大隊處理。

立法會保安事務委員會成員郭家麒認為，每次發生大型社會運動的主因都是政府無聆聽民意，但政府往往用警力打壓反對聲音，未有尋找引發社會問題的癥結，「係咪真係咁簡單？用警棍打死晒啲人就可解決問題？」

他提到1967年暴動，港英政府當年尚且設法與社會尋求和解，現時政府卻選擇鐵腕管治，「好似用火水救火一樣，愈搞愈衰」，令更多不滿政府的人走上街頭抗爭。

稱「黑暴」趨兇殘

陳恒鑌：警人手加不夠

民建聯立法會保安事務委員會成員陳恒鑌則表示，相信市民已意識到過去一年社會暴力正逐漸升級，由最先和平示威演變成放炸彈等，認為擴充警隊編制是合適做法，「其實加得唔夠（警隊人手），黑暴會愈來愈兇殘」。

（反修例風暴一周年）

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