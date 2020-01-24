【Emily】告別LTT 蘇錦樑批政府施政效率慢

話聶德權發言內容官方口徑

政府推動政策只睇係咪夠票

未獲留任林鄭管治團隊嘅Greg話，林鄭政府2018年自稱「開局好好」，之後出現咁多問題，唔明係民眾變咗，定係政府感應唔到民意轉變。喺政府9年嘅Greg自言，在任時與非建制派議員都有良好溝通，但後來政府推動政策只睇係咪夠票支持，寄語推動政策愈早同唔同黨派議員探討愈好；又建議官員落區，但唔係官式嗰種，而係唔露面，話咁先可以聽到市民聲音。

聶德權回應話，官員唔一定LTT，但承認近年政府推行政策面對困難，但話諮詢公眾分分鐘收到幾萬份意見、諮詢會又有市民拉橫額講粗口，點先可以有效率，佢都搲晒頭。佢話問題係出於社會急速轉變，政府固守規矩，唔係好敢突破同創新，不過佢話明白推動政策要吸納市民意見，又話政府要同市民「reconnect（重新連結）」。