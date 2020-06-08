【Emily】新同盟守新界 攻「區一」捨超區 范國威譚凱邦選新東新西

范國威：傾向揾黨友做Plan B

今屆新同盟無再派員出戰「超區」，Gary解釋，因為內部甄選後，冇黨友有意參選超區，所以都冇強求，會尊重黨友意願。

近年民主派參選人都要面對DQ風險，Gary不諱言「Plan B」準備係必須，自己傾向「Plan B」係新民主同盟嘅黨友，認為都要政治理念相近。Roy就話唔會高調講「Plan B」準備，強調政權唔能夠隨意DQ參選人、每個人都有合理參選權，不過對於參選名單第二、三位係咪新同盟成員，佢持開放態度，自言同素人合作後發現雙方理念相近。Gary同Roy都相信要到7月中先有最終決定。

任啟邦考慮區一 尋求泛民支持

去年11月區議會選舉由民主派大勝，唔少素人考慮緊參選由區議員互選嘅立法會功能組別「區一」。大埔區議員任啟邦亦有意參選，佢話如果當選，希望強化區議會職能、將議題帶上立法會。佢話都有接觸唔同區議員，至於其他民主派政黨就仲未傾，但相信當中有合作空間，會積極尋求支持。