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2020年6月8日星期一
港聞二
聶德權：港公僕亦是中國特區公僕 促注意雙重身分 工會：未見諸守則無所適從
考內地公務員 須擁護共產黨領導
民間推「罷工罷課公投」 政府譴責「利用學生」
「不可反中國反政府」 片廠阻政團拍宣傳片
片廠擁有者銀都 被視左派代表
國安法內容未明只能「關注」 盼無追溯力符公民公約 戴啟思：設特別法庭恐損辯護權
稱中央未設23條死線即「引爆原子彈」
澳門前年修例 國安案須華籍法官
葉劉：國安案件不宜設陪審 涂謹申：違普通法
遊行遭反對 學生組織多區擺街站
尋祿泉樓嘉里隱形鏈 袁國勇倡做血清測試
聖若瑟堂恢復彌撒 信眾隔位坐
觀塘設全港首個冷氣巴士總站
德瑞入稟促裁定校董須懂德文章程失效
紅十字會設舉報制 會員憂播白色恐怖
紅雨3.5小時 大埔碗窰河氾湧路
初創AR教材 盼洗中史沉悶感
VR體驗中心因疫情停業
尊子漫畫
【Emily】新同盟守新界 攻「區一」捨超區 范國威譚凱邦選新東新西
【Emily】告別LTT 蘇錦樑批政府施政效率慢
【Emily】基本法網上研討會 張曉明「現身」
【Emily】風的季節 將軍澳海濱加建防浪牆
【Emily】港大教版權短片 蕭叔叔讀旁白
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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聶德權：港公僕亦是中國特區公僕 促注意雙重身分 工會：未見諸守則無所適從
考內地公務員 須擁護共產黨領導
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