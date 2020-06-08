紅雨3.5小時 大埔碗窰河氾湧路

天文台昨早7時半至11時發出紅色暴雨警告信號，其間雷暴警告、新界北部水浸特別報告及山泥傾瀉警告生效，大埔、沙田及西貢每小時曾錄得逾60毫米雨量，其中大埔於昨早7時錄得最高每小時80毫米雨量。昨早9時15分至下午3時，渠務署共接獲9宗水浸報告。

暴雨信號生效期間，大埔碗窰一條河道有如山洪暴發，河水不斷翻騰，並湧上行人路。廣福道近港鐵大埔墟站的行人隧道，積水未能及時排走，水深約30厘米，及至小腿，行人要涉水而行。

另外，大埔松仔園面積約4米乘2米的山泥倒塌，其中一條行車線受阻礙，附近一段大埔公路受水浸影響，來回行車線一度封閉，有途經專線小巴死火，部分巴士線需改道。昨午2時許，新蒲崗爵祿街39號一幢工廈，6樓簷篷一塊石屎剝落，碎片散落馬路，幸無傷及途人，警方及消防一度封鎖現場兩條行車線。

天文台表示，一道低壓槽為廣東沿岸帶來雷雨，預測今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，今早雨勢較大。展望隨後數天天氣炎熱，天色逐漸好轉，但明日仍有幾陣驟雨。