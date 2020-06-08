紅十字會設舉報制 會員憂播白色恐怖

紅會：個人參與討論社會事件不適用

香港紅十字會上月8日在網頁上載通告，介紹其舉報制度，當中鼓勵員工和各持份者，包括服務使用者、捐款者、義工、供應商及社會大眾舉報任何與該會有關的不當行為。至於不當行為，包括刑事罪行、財務不當行為、利益衝突、行賄或貪污、瀆職、疏忽、不當或不道德行為、不當挪用該會資產、危害大眾健康及安全的行為、嚴重違反國際紅十字與紅新月運動的基本原則，以及蓄意隱瞞上述情况的行為。

無提罰則 失實舉報交執法機構

「國際紅十字與紅新月運動」有7項基本原則，包括人道、公正、中立、統一、獨立、志願服務和普遍。通告稱，舉報資料將予以保密，並會調查，但無提罰則。失實舉報者則交執法機構處理，員工亦面臨紀律處分，包括被解僱。

會員指定義闊 憂發表政見違中立

有參與紅十字會近20年、不願具名的資深會員表示，上月尾收到有關舉報制度的電郵，查閱網頁時才發現該會月初已「靜靜雞」公布有關制度。她說，設立舉報制度的時間「太詭異」，「呢個時候突然出現，好驚訝」。她認為，違反「國際紅十字與紅新月運動基本原則」定義十分闊，而「紅會好多時會用『中立』呢個大道理，去勸會員要注意自己着住套制服嘅時候、代表紅會嘅時候要慎行」，擔心此舉一出會散播白色恐怖，發表政見時會被指有違中立被舉報。她又說，紅十字會以青年會員為主，「希望玩制服團隊嘅小朋友都唔需要承受呢種壓力」。

去年4月商討 今年4月實施

紅十字會回應本報查詢時表示，去年4月參考國際紅十字會相關政策，開始有關設立舉報政策的討論，經討論後，於本年4月設立政策，目的是貫徹該會向公眾問責的精神。紅十字會又強調，「員工或會員以個人身分參與或討論社會的事件並不在此政策範圍內」，舉報政策設立至上月底，並無收到任何個案。

民政局：沒參與制服團體運作

紅十字會受民政事務局撥款資助，民政局回覆表示，制服團體的運作及活動管理享有自主權，局方一向沒有參與制服團體運作的內部討論或決定。局方又稱，有關舉報政策由香港紅十字會董事會批核。本報翻查紅十字會網頁，該會贊助人為特首林鄭月娥，副贊助人為前特首夫人董趙洪娉，但根據該會章程，二人均不在董事會成員內。

本報向另外13個制服團體查詢是否有類似的舉報制度，香港基督女少年軍表示沒有舉報制度，現階段亦無意設立。香港少年領袖團表示，設有查詢電話及電郵供反映意見，無意設立舉報不當行為的機制。民安隊回應稱，並無舉報不當行為機制。醫療輔助隊表示，無設相關舉報機制，但有機制予職員及隊員申訴。

明報記者 張煒明