德瑞入稟促裁定校董須懂德文章程失效

獲德國政府提供部分資助的德瑞國際學校，辦學團體主要由家長組成。辦學團體上月初入稟高院，尋求法庭澄清章程中第47.2條、62條及68條因牴觸種族歧視條例而失效及無法執行。根據法庭文件，上述條文列明具流利德語書寫及口語能力的人士合資格成為校董，校董會會議以德語進行，以及由校董互選的校董會主席、副主席等職務須具有操德語的背景。辦學團體亦尋求法庭確定去年3月至今選出的校董會成員屬有效當選。

Roland Müksch接受本報訪問時稱，有關爭議已拖延4年，加上去年有家長向平機會投訴，校董會在平機會調解過程中同意修改。去年底的會員大會中，修改章程的動議，最終68%會員同意，未達75%修改門檻。

高院將於本周五開庭處理，Müksch稱預期下月會有裁決，而目前有一名家長申請介入。