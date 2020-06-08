德瑞入稟促裁定校董須懂德文章程失效

【明報專訊】德瑞國際學校的辦學團體上月入稟高等法院，要求法庭裁定章程中要求校董須懂德語的條文因牴觸歧視條例而失效，以及確認校董為有效選出。校董會主席Roland Müksch向本報表示，有關爭議已拖延數年，平機會亦已介入，而去年只差7個百分點未達75%同意的修改門檻，反映修改章程獲大多數會員同意，故認為現時尋求法庭指示是合適做法。
獲德國政府提供部分資助的德瑞國際學校，辦學團體主要由家長組成。辦學團體上月初入稟高院，尋求法庭澄清章程中第47.2條、62條及68條因牴觸種族歧視條例而失效及無法執行。根據法庭文件，上述條文列明具流利德語書寫及口語能力的人士合資格成為校董，校董會會議以德語進行，以及由校董互選的校董會主席、副主席等職務須具有操德語的背景。辦學團體亦尋求法庭確定去年3月至今選出的校董會成員屬有效當選。
Roland Müksch接受本報訪問時稱，有關爭議已拖延4年，加上去年有家長向平機會投訴，校董會在平機會調解過程中同意修改。去年底的會員大會中，修改章程的動議，最終68%會員同意，未達75%修改門檻。
高院將於本周五開庭處理，Müksch稱預期下月會有裁決，而目前有一名家長申請介入。