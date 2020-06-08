觀塘設全港首個冷氣巴士總站

料明年首季啟用 位處凱匯基座

韋志成稱，交匯處面積1.5萬平方米，進度理想，正進行內部裝修，市建局會陸續安排部門驗收，料最快今年第四季完成，並於明年首季開放給市民使用。

交匯處位於重建項目「凱匯」基座內，分兩層，上層巴士總站，下層小巴總站。韋志成說，根據總綱發展藍圖及地契條款，巴士站和小巴站須設置8個巴士上落客區、14個巴士停泊位及19個小巴停車處，以重置重建前分佈於裕民坊、仁愛圍、同仁街一帶及周邊地區的多條巴士線及小巴站。他續稱，新巴士總站採用環形設計，中央泊車，8個候車區環繞總站四邊，並與商場室內空間整合，成為全港首個設有冷氣候車區的巴士總站；各候車區設兩閘門，分流上落車乘客。市民可在室內等上車免吸入廢氣，亦毋須橫過行車道減少意外。

韋稱，觀塘市中心有逾100條巴士及80小巴路線途經，過往舊區設計下，道路網絡易出現瓶頸塞車，今次藉重建重新規劃交通網絡，採用人車分隔概念，未來駛入的私家車、巴士、小巴、的士等會在不同出入口進出，減低交通樽頸，達至分流效果。