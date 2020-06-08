尋祿泉樓嘉里隱形鏈 袁國勇倡做血清測試

增1輸入個案 菲國返港

本港昨新增一宗輸入個案，一名於菲律賓居住的25歲女子，6月6日抵港後，由亞洲博覽館送往瑪嘉烈醫院。至昨有兩名患者危殆，包括需用人工肺的75歲婦及祿泉樓34歲包裝女工。

3戶仍失聯 群組無增確診

祿泉樓至今有7宗確診，截至昨午4時，中心在警方協助下聯絡多一戶居民，確認他們於4月前已遷出祿泉樓，現時仍有3戶未能取得聯繫。衛生防護中心呼籲及敦促有關居民盡快根據「醫學測試令」聯絡中心做病毒測試。

截至昨午4時，中心於祿泉樓共收回1382個深喉唾液樣本瓶，當中9個因滲漏需再提交，1373個已完成病毒檢測，除早前公布的陽性個案外，其餘樣本均呈陰性。葵聯邨聯悅樓共收回及檢測2109個樣本，沒有樣本呈陽性反應。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《政好星期天》表示，祿泉樓單位密度高及狹窄，廚房及廁所最接近外牆，空氣由窗戶單向吹入屋內。若有病毒量很高的患者煮食，不排除空氣經強力抽氣扇吹出屋外，暖空氣上流，或因此感染上層住戶。

袁籲每日7500病毒測試

「勿自滿 一單可搞到玩完」

袁國勇相信，到冬天都不會有疫苗，但香港應逐步放寬防疫措施，估計戴口罩等防疫措施將成為「新常態」，他又敦促港府提高病毒檢測量至每日7500個，找出隱形傳播鏈，「不要自滿，以為香港（防疫）做得好好，一單（超級傳播事件）已經可以搞到你玩完」，呼籲醫生及早為患者做病毒測試，並稱若明知病人有病徵而不測試，導致病人入院插喉，醫生或面臨法律訴訟。他亦建議為嘉里物流、祿泉樓居民做大型血清測試，以確定何人曾感染，但承認難以令所有人合作抽血，「連收樽都未收到，怎會畀你抽血」。

明報記者

（抗疫新階段）