葉劉：國安案件不宜設陪審 涂謹申：違普通法

葉太：陪審或憂起底 難找人

2003年政府推23條立法時，條例草案明文規定，被控犯叛國、分裂國家、顛覆、煽動叛亂或非法披露罪者，需由陪審團審訊或有權選擇由陪審團審訊。時任保安局長的葉太昨出席商台《政好星期天》後稱，現時不適合加入陪審團，料陪審員會有很多理由拒絕參與審訊、不想參與涉及國安罪的審訊，亦稱過去本港極少審理涉及國家安全案件，加上陪審團或怕被「起底」，故不適合。

葉太認為，按國際公約條文，刑事罪行無追溯期，料「港區國安法」亦不設追溯期。葉太稱不應限制審理涉及國安案件的法官國籍，稱國籍不是問題，最重要是法官個人修養、大公無私和法律水平。

李柱銘：現例重罪須陪審

民主黨創黨主席李柱銘昨出席無綫《講清講楚》後稱對葉太說法感奇怪，質疑是否害怕陪審團不肯判被告有罪，法官則較易管控，認為大家應相信法官和陪審團。他說現行法例下，刑罰重、在高等法院審理的案件一定設有陪審團。他反問葉太是否想向中央獻計，配合北京對港有全面管治權。李在節目批評中央繞過立法會進行國安法立法，是破壞基本法，認為應由港府自行就國家安全立法。

葉太指港可反制英 撤簽證豁免

另外，對於英國計劃給予BNO護照持有人逗留期限延長至12個月，葉太認為無實質作用，除非英方修改入境規例，包括豁免對BNO持有人的薪金和技能限制。她說英國做法有違中英聯合聲明中英國屬土公民不能取得居留權的備忘錄，中國可到聯合國控告英國，香港亦可反制，如取消豁免英國護照旅遊簽證。

（港區國安法）