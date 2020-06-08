澳門前年修例 國安案須華籍法官

增4司警部 議員憂動輒變國安案

澳門2008年10月展開23條立法，當地的《維護國家安全法》（下稱《國安法》）於2009年3月生效；2018年成立由特首領導的維護國家安全委員會。當年有份參與23條立法過程的澳門立法會議員區錦新指出，《國安法》一直由司警局的情報及支援廳轄下一處級單位負責，但去年政府修訂《司法警察局》法例，針對危害國家安全的案件，新增保安廳、國家安全情報工作廳、國家安全罪案調查處、恐怖主義罪案預警及調查處4個部門。澳門至今未有人因《國安法》被控，但他擔心新增部門為顯示存在價值，「隨時將本地普通案件變成國安案」。

區稱，澳門2018年修改《司法組織綱要法》，法院審理涉及國家安全的案件時須由中國籍法官審理。他說不少內地人在內地完成法律課程後，到澳門進修便留在當地任法官，現集中在中、初級法院。

大狀質疑國安機構是否受限港法

「港區國安法」《決定》草案指中央會按需要在港設立機構。法政匯思召集人、大律師李安然質疑有關機構是否受本港法律規管，若警察拘捕可疑者需有合理懷疑，有關規範來自《人權法案條例》；而蒐集情報時受《個人私隱條例》或《截取通訊及監察條例》規管：「如果（與警察受規管的條例）沒有分別，何必要多個機構？」

湯家驊：倘不涉執法 毋須規範

行會成員湯家驊稱，人大常委會可在條例上授權個別人在港做某些職責，但有關者執行法律、行使權力時都受法律規管，便不會與本港法例牴觸。他說中央仍未提及在港國安機構的職能，若不涉及執法，只與警方等執法部門配合調查，即沒特別權力，與中聯辦角色相似，就沒有亦不需要為有關機構另立法例規範。

澳門大學政府與行政學系副教授余永逸認為，港澳兩地政治環境、經濟角色有別，澳門23條立法經驗不宜作香港的「示範」，外資、外國領事對本港訂立「港區國安法」的關注一定比澳門多。對於內地在港設機構，他擔心香港反成澳門的「示範」，澳門將同樣有內地機構駐澳，執行國安事務。

明報記者 馮樂琳

（港區國安法）