稱中央未設23條死線即「引爆原子彈」

港府2003年曾就23條立法，最終在巨大爭議下撤回，終審法院前首席法官李國能撰文認為，23條立法無期，加上香港過去數年發生的事，中央決定是可以理解。戴啟思稱，人大在引爆「原子彈」（atomic bomb）前，並未提及保留引用18條立法的權力，人大亦沒就此充分解說（not sufficient explanation）。

信港法治 不憂自身安全

內地「709大抓捕」，維權律師王全璋顛覆國家罪成。戴啟思素有「人權律師」之稱，被問到一旦條例通過會否擔心自身安全，他說若律師按操守做事，理應沒問題，在中國內地，律師或會被騷擾、要求勿代表特定被告，但他認為香港作為法治社會、有法律商業等生意，若律師因而被針對（picked off）、若定義法治的人因工作而受害，這地無異自殺（suicide），故他對此未太關注。

（港區國安法）