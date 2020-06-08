稱中央未設23條死線即「引爆原子彈」

【明報專訊】大律師公會早前聲明提及，港區國安法涉及《基本法》23條涵蓋範圍，理應香港自行立法。公會主席戴啟思日前接受本報專訪稱，人大在未充分解釋下引用基本法18條立法，形容中央「引爆原子彈」前未設死線，即要求特區政府限期內就23條立法、否則便引用18條，「那從未發生（that never happened）」。
港府2003年曾就23條立法，最終在巨大爭議下撤回，終審法院前首席法官李國能撰文認為，23條立法無期，加上香港過去數年發生的事，中央決定是可以理解。戴啟思稱，人大在引爆「原子彈」（atomic bomb）前，並未提及保留引用18條立法的權力，人大亦沒就此充分解說（not sufficient explanation）。
信港法治 不憂自身安全
內地「709大抓捕」，維權律師王全璋顛覆國家罪成。戴啟思素有「人權律師」之稱，被問到一旦條例通過會否擔心自身安全，他說若律師按操守做事，理應沒問題，在中國內地，律師或會被騷擾、要求勿代表特定被告，但他認為香港作為法治社會、有法律商業等生意，若律師因而被針對（picked off）、若定義法治的人因工作而受害，這地無異自殺（suicide），故他對此未太關注。