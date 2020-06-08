國安法內容未明只能「關注」 盼無追溯力符公民公約 戴啟思：設特別法庭恐損辯護權

明報記者 邱榕瀅

律政司長鄭若驊早前稱，限制外籍法官審理國家安全案件甚奇怪，但可成立特別法庭或閉門審訊。戴啟思稱現時法律制度下亦有閉門審訊，但相當罕見，法官撰寫判辭時會詳細交代理據，「若審訊、理據都不公開，只有判決，這不是普通法的制度」。至於特別法庭，他憂慮賦予法庭的權力會否影響被告辯護；現時司法機構設上訴庭、終審法院，他關注另設特別法庭是否在同一系統、會否影響被告上訴權。

不宜禁外籍法官 「是否律師亦須中國籍」

至於法官國籍，戴啟思表示，《基本法》並未限制外籍法官所能處理的案件，不少法官都持外國護照，限制國籍會減少可選擇的法官，強調問題並非出於法官國籍，而是他們如何應用法律；他關注若以國家安全為由限制外籍法官判案，按此邏輯，是否亦要限制律師須為中國籍。戴啟思又說，普通法傾向以較狹義的方式詮釋法律，憂慮一旦與人大常委會詮釋不同，有可能導致人大釋法。

稱外國國安法需議會辯論 「港不會發生」

建制派常說多國都有保障國家安全的法律，戴啟思稱，並非說香港無責任就國家安全立法，但以英國為例，國家安全法例會經國會辯論需否修訂法例，「但香港不會發生」（That's not going to happen in Hong Kong）。

港區國安法由人大訂立，大律師公會早前曾質疑其權力，戴啟思說，按《基本法》國家安全事宜理應是按23條由香港自行立法，他稱人大並未就此設下死線（見另稿），但既然條例由人大訂立並公布，「人大不太可能說這是違法」，形容已成既定事實。

在條例草案未明下，戴啟思說只能給出籠統回應，「我們是有障礙的（we are handicapped）」，但亦希望確保條例符合ICCPR，包括無追溯力，「即使緊急狀態都不能」、刑罰合乎比例等。

戴啟思稱，目前無法看到條例內容，不像當年就23條立法時「顛覆」等罪名都有解釋，亦有歷時3個月的諮詢，「你有足夠的資訊、給予建設性的回應」，今次將國安法納入基本法附件三，卻未有諮詢立法會及法律團體，在未看到條文下，他所說的最終可能根本不是問題，故若有諮詢，「可以省回一些討論不是問題的議題的時間」。

（港區國安法）