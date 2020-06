國安法內容未明只能「關注」 盼無追溯力符公民公約 戴啟思：設特別法庭恐損辯護權

明報記者 邱榕瀅

律政司長鄭若驊早前稱,限制外籍法官審理國家安全案件甚奇怪,但可成立特別法庭或閉門審訊。戴啟思稱現時法律制度下亦有閉門審訊,但相當罕見,法官撰寫判辭時會詳細交代理據,「若審訊、理據都不公開,只有判決,這不是普通法的制度」。至於特別法庭,他憂慮賦予法庭的權力會否影響被告辯護;現時司法機構設上訴庭、終審法院,他關注另設特別法庭是否在同一系統、會否影響被告上訴權。

不宜禁外籍法官 「是否律師亦須中國籍」

至於法官國籍,戴啟思表示,《基本法》並未限制外籍法官所能處理的案件,不少法官都持外國護照,限制國籍會減少可選擇的法官,強調問題並非出於法官國籍,而是他們如何應用法律;他關注若以國家安全為由限制外籍法官判案,按此邏輯,是否亦要限制律師須為中國籍。戴啟思又說,普通法傾向以較狹義的方式詮釋法律,憂慮一旦與人大常委會詮釋不同,有可能導致人大釋法。

稱外國國安法需議會辯論 「港不會發生」

建制派常說多國都有保障國家安全的法律,戴啟思稱,並非說香港無責任就國家安全立法,但以英國為例,國家安全法例會經國會辯論需否修訂法例,「但香港不會發生」(That's not going to happen in Hong Kong)。

港區國安法由人大訂立,大律師公會早前曾質疑其權力,戴啟思說,按《基本法》國家安全事宜理應是按23條由香港自行立法,他稱人大並未就此設下死線(見另稿),但既然條例由人大訂立並公布,「人大不太可能說這是違法」,形容已成既定事實。

在條例草案未明下,戴啟思說只能給出籠統回應,「我們是有障礙的(we are handicapped)」,但亦希望確保條例符合ICCPR,包括無追溯力,「即使緊急狀態都不能」、刑罰合乎比例等。

戴啟思稱,目前無法看到條例內容,不像當年就23條立法時「顛覆」等罪名都有解釋,亦有歷時3個月的諮詢,「你有足夠的資訊、給予建設性的回應」,今次將國安法納入基本法附件三,卻未有諮詢立法會及法律團體,在未看到條文下,他所說的最終可能根本不是問題,故若有諮詢,「可以省回一些討論不是問題的議題的時間」。

(港區國安法)