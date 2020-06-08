「不可反中國反政府」 片廠阻政團拍宣傳片

本報昨致電片場負責人李先生查詢，惟甫表達記者身分，對方已稱「無可奉告」。立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國稱，未知具體細節、不了解公司考慮，故未能評論。

劇本談國安法國歌法 片廠稱不舒服

姚冠東接受本報查詢稱，當日用了5位數字，由中午12時租用場地至下午6時，拍攝短片是冀宣傳政團「全民參政」成立，內容包括社會各階層表達訴求，其間有人叫喊口號「全民參政，議會革命」；其後片場負責人李先生稱聽到有人叫口號，質疑拍攝內容，又稱公司愛國，不可拍攝反中國、反政府的內容，並稱對拍攝內容感「不舒服」，要求停止拍攝並說可退款。

從事廣告創作多年的姚冠東說，租用場地的原則是不能拍攝違法內容，他曾在該片廠拍攝逾20條廣告片，從無被人過問拍攝內容，亦未聽過片場會要求提供劇本，質疑對方以個人政治取向干涉。姚又稱，宣傳片已非十分反對政府，只是呼籲市民多參與政治，質疑對方審查界線如何劃，對事件感震怒、震驚，「創作行業，我們如何生存？」

團隊稱索償 終獲准續拍

團隊創作總監歐陽粗憶述，當時與李先生交涉，對方稱對於劇本談及國歌法及國安法感「不舒服」、不容許繼續拍攝，並說可立即切斷電源。他當時質疑是否有書面訂明規則，對方未有出示；歐陽粗表明若對方堅持停止拍攝，他將會民事索償，包括製作團隊、失去客戶等費用，對方則稱需先請示上司，約20分鐘後則容許繼續拍攝至原定時間。

工會：國安法未立 已現政治審查

香港影像製作同業工會籌備委員會稱，事件暴露電影及創意工業政治審查的端倪，表示強烈憤怒及遺憾，稱港區國安法未立，已有電影製片廠恐嚇、以言入罪、在團隊已交付租金下要求停止拍攝、干預創作自由。籌委會要求製片廠公開交代事件始末、承諾不再干預創作自由、政治打壓及傷害香港核心價值。

姚冠東積極考慮參選新界東，他定位自己為「支持議會抗爭派」，冀將抗爭精神帶入議會。被問到會否與民主派協調，他不反對民主派所做的事，但認為雙方手法不同，期望議會抗爭更激烈，並說反修例運動無大台，為何要做有大台的初選、有篩選機制，又認為民主派政黨知名度高於政治素人，初選時會佔優。

（港區國安法）