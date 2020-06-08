民間推「罷工罷課公投」 政府譴責「利用學生」

罷課平台今起設街站

中學生行動籌備平台代表鄭家朗昨在社交平台表示，今日起至13日會於香港各區，包括銅鑼灣、油麻地、沙田等設街站，呼籲所有中學生參與6月14日罷課公投。

政府：威迫不會得逞

政府發言人昨稱，《基本法》和本港法律體系並無「公投」制度，「公投」既無憲制基礎亦無法律效力，批評「罷工罷課公投」是利用學生達到政治目的。發言人稱，「對於有組織一而再，再而三地透過各種方式利用學校作為表達政治訴求的場地，更故意誤導甚至煽動學生參與毫無意義的所謂罷工罷課公投，全社會都應與其劃清界線」，又呼籲家長和教師勸喻年幼子女和學生不應參與，攜手阻止政治及歪理入侵校園。

發言人重申，政府堅定支持並全面配合全國人大通過訂立「港區國安法」的《決定》，稱任何人或組織採取極端手段威迫特區政府都不會得逞。

另外，今年是《基本法》頒布30周年， 政府今日下午舉辦《基本法》頒布30周年網上研討會。特首林鄭月娥會致辭，港澳辦副主任張曉明、基本法委員會副主任張勇會就國家安全發表主題演講。港府指出，全國人大於上月通過訂立「港區國安法」的《決定》，官方人員會於研討會上講及《決定》對維護國家的主權、安全和發展利益的重要。

（港區國安法）