支聯眾籌150萬啟動 網上六四館冀明年9月運作

憂國安法 資料轉網上迫切

支聯會主席李卓人表示，「港區國安法」將臨，憂慮中央以此打壓現存六四紀念館及與六四事件相關活動，故認為將資料轉移網上、建立虛擬博物館有迫切性。被問到如何令博物館免受網絡攻擊，支聯會副主席鄒幸彤稱，不排除會在香港以外地方為博物館建立網域。

籌款大減難應付開支 需眾籌

李卓人又說，今年六四集會被禁，支聯會6月4日當晚僅在維園外擺街站籌款，最終籌得近80萬元，較去年275萬元大減，坦言不足以應付支聯會約170萬元的年度開支，有需要以籌款方式建立虛擬博物館。

雖然之前籌款成績未如理想，但李卓人說有信心在限期前可達全球眾籌目標，而餘款將撥入支聯會日常開支。他並稱，若眾籌款項未可完全應付虛擬博物館營運開支，博物館對外開放時或要再次眾籌。

六四紀念館管理委員會主席麥海華說，眾籌所得款項將用以收集散落在香港、歐美等地的八九民運檔案，包括歷史文件、死難者遺物、錄音影像等，再交由籌備團隊數碼化、作英文翻譯。他預計蒐集所得檔案「無窮無盡」，數量難以估計；而團隊會成立策展顧問團，邀請學者、藝術家設計網頁版面及線上互動展覽，部分展覽內容提及近年在香港發生社會運動，如佔中、反修例運動等，從而令八九民運與當下社會抗爭結合。

鄒幸彤稱，現存六四紀念館地方有限，未能完全敘述有關八九民運的人物、事件枝節；虛擬博物館沒空間限制，可全面整合當年北京以外發生的事件，譬如世界各地聲援行動、在成都的激烈警民衝突等。